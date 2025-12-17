La obra de danza «Happyland» renace con tres funciones imperdibles en Teatro Biobío

La escena cultural de Concepción se prepara para el retorno de un hito de la danza contemporánea. “Happyland”, emblemática pieza de la compañía Escénica en Movimiento, se presentará este 18, 19 y 20 de diciembre a las 20:00 horas en la sala de cámara del Teatro Biobío (TBB).

Un clásico que se reinventa: Del 2013 al 2025

Estrenada originalmente en 2013 bajo la dirección del coreógrafo danés Thomas Bentin, «Happyland», la coreografía es una reflexión profunda sobre la búsqueda incansable de la felicidad en las sociedades modernas y la complejidad de los vínculos humanos.

Tras más de una década de su estreno, la vigencia de su propuesta estética y temática ha permitido un ambicioso remontaje este 2025. Esta versión cuenta con un elenco renovado, surgido del Programa EMFOCO, el brazo formativo del centro cultural penquista.

Nuevas energías sobre el escenario

Para los integrantes de Escénica en Movimiento, este regreso simboliza un hito institucional. Maripaz Briones, bailarina del elenco original y directora de este remontaje, destaca el impacto de este proceso creativo:

“Reponer esta pieza en el presente nos entregó un nuevo aire como compañía y dotó de nuevas energías al centro cultural. Nos dio un nuevo impulso y una manera de reencontrarnos con la creación como creadoras y creadores escénicos”.

Uno de los objetivos principales de esta mini temporada es conectar con la juventud y atraer a quienes no conocen el trabajo de la compañía. Briones enfatiza que la inclusión de nuevos intérpretes es clave para este propósito.

Más allá de enfatizar el valor de este montaje, tan vigente como hace más de diez años atrás, considera que en esta temporada la obra tiene la posibilidad de ser apreciada por nuevas audiencias. “Que sean nuevos intérpretes, nos permite que asistan nuevas generaciones de públicos, pues Escénica ya posee un público cautivo e incluyendo nuevas generaciones podemos abrir nuevas brechas de audiencia”, dijo.

Temas tan transversales como la complejidad de las relaciones humanas, la necesidad o dificultad de expresarnos a través de nuestro cuerpo e identidad, como también la empatía y los afectos afloran durante el transcurso del montaje. “Es un montaje que invita a las personas a mirarse a sí mismas e igualmente identificarse con las intérpretes en escena, se trata de una propuesta que habla de las relaciones humanas en todo ámbito y aspecto, temas que son conocidos por toda la sociedad”, señala Jen Sánchez, integrante de este nuevo elenco, destacando la vigencia de la pieza de danza contemporánea. “No es una comedia, pero te puedes reír. Es profunda, pero también invita al juego y al goce”, comenta la bailarina a modo de invitación a acercarse a este clásico de la danza contemporánea del Biobío.

El tiempo no ha pasado para “Happyland”, pues a pesar de ser una obra creada hace más de diez años, aborda temáticas que siguen siendo muy actuales; las sociedades de consumo, el ideal de felicidad, la competitividad, el absurdo del sistema. “La obra permite espejearnos con ese absurdo, uno se puede ver a sí mismo compitiendo con sus compañeros de trabajo, y creando un mundo que pareciera que no tiene salida, un bucle que nos duele y que seguimos reproduciendo eternamente, y te preguntas, ¿por qué somos así? ¿hasta cuando seguiremos con esto?”, explica Daniela Sánchez, también intérprete en escena junto a Jen Sánchez, Mo Larenas, Olivia Cornejo, Kayu Villena, Dana Moreno y Jesenia Pérez.

Entradas disponibles a través del sitio web Teatrobiobio.cl.

El Centro Cultural Escénica en Movimiento, y toda su programación desarrollada durante esta temporada 2025, ha sido posible gracias al respaldo del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



Fuente: Cultura.gob.cl.

Gracias.