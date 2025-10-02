La obra “Eleuterio y la última palma” se presenta en Buin, como parte de las actividades del XVII Festival de Teatro de Buin

Una historia pensada para hacernos conectar con la naturaleza y reflexionar sobre la valiosa y frágil interdependencia entre los sistemas humanos y no humanos

La obra “Eleuterio y la última palma” se presenta en Buin, como parte de las actividades del XVII Festival de Teatro de Buin
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La conmovedora obra «Eleuterio y la última palma» será uno de los montajes centrales en las jornadas de clausura del XVII Festival de Teatro de Buin. Con dramaturgia de Francisco Casanova y una puesta en escena del Colectivo Teatro Nativo, la obra ofrece un poderoso mensaje sobre el crecimiento, la conexión con la naturaleza y la urgente necesidad de cuidar el ecosistema chileno.

La función se realizará el viernes 17 de octubre en el Centro Cultural de Buin con entrada liberada.

La búsqueda de la última palma chilena

El montaje narra la historia de Eleuterio, un niño que, tras un fuerte temporal, despierta transformado en un aguilucho y perdido en el bosque. En su viaje por el cerro, Eleuterio es guiado por seres del bosque nativo – como la lagartija, el espino y el zorro – en la búsqueda de la mítica última palma chilena. Para salvarse, el niño deberá aprender a volar, en una metáfora sobre la superación y la guía familiar.

El dramaturgo Francisco Casanova explicó en Desarrollosustentable.uc.cl, que la obra es un «cuento familiar, pero con un mensaje ambiental profundo», que cuestiona el delicado equilibrio entre la tradición criolla y la crisis ambiental actual.

Casanova, originario de Quilpué, señaló al mismo medio que la obra es un homenaje a su lugar de origen, marcado por la pérdida de palmas y bosques nativos debido a los incendios, transformando su «sensible y doloroso» testimonio en una pieza artística.

Bajo la dirección de Ana Paula Durán, el montaje cuenta con un elenco actoral compuesto por Pedro Torres, Ana Paula Durán, Mayra Eltit, Jorge Abarca y Diego Leiva.

Coordenadas en el Festival de Teatro de Buin

El Festival de Teatro de Buin, organizado por la compañía Teatro Entreparentesis, celebra su 17ª versión con una programación gratuita y abierta a toda la comunidad de la Región Metropolitana.

“Eleuterio y la última palma” puede presenciarse el 17 de octubre a las 18:00 horas, en el Centro Cultural de Buin (Carlos Condell 501), para todo espectador.

La etapa final del Festival se desarrollará entre el 14 y el 18 de octubre, después de una etapa de itinerancia por diversas localidades de la comuna.

Relacionados

El Ciudadano

“Alicia en el show de las maravillas” llega al Teatro CA660

Hace 3 meses
El Ciudadano

Aclamado musical "Cecilia, una historia incomparable" inicia gira nacional en Santiago

Hace 1 mes
El Ciudadano

El insólito espectáculo callejero Arrived llega al FINTDAZ 2025 para cautivar a Iquique

Hace 2 semanas
El Ciudadano

"Mártires del magisterio": Condenan a exmilitar a 18 años de cárcel por homicidio de tres profesores en dictadura

Hace 3 meses
El Ciudadano

Nada es como antes: El documental de La Patogallina llega a centro arte alameda

Hace 2 meses
El Ciudadano

Con nuevas capas sobre memoria, fragilidad y persistencia del poder: Vuelve a Teatro ICTUS "Baño a baño", un hito de la dramaturgia chilena

Hace 6 días
El Ciudadano

El gran portazo en Osorno: Festival de Teatro margina nuevamente a sus artistas locales y repite solo obras santiaguinas

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Berta”: Teatro inmersivo que habla sobre el abandono y la memoria

Hace 3 meses
El Ciudadano

Prestigioso cantante de ópera británico se presentará en el Teatro CA660

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano