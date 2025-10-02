La obra “Eleuterio y la última palma” se presenta en Buin, como parte de las actividades del XVII Festival de Teatro de Buin

La conmovedora obra «Eleuterio y la última palma» será uno de los montajes centrales en las jornadas de clausura del XVII Festival de Teatro de Buin. Con dramaturgia de Francisco Casanova y una puesta en escena del Colectivo Teatro Nativo, la obra ofrece un poderoso mensaje sobre el crecimiento, la conexión con la naturaleza y la urgente necesidad de cuidar el ecosistema chileno.



La función se realizará el viernes 17 de octubre en el Centro Cultural de Buin con entrada liberada.

La búsqueda de la última palma chilena

El montaje narra la historia de Eleuterio, un niño que, tras un fuerte temporal, despierta transformado en un aguilucho y perdido en el bosque. En su viaje por el cerro, Eleuterio es guiado por seres del bosque nativo – como la lagartija, el espino y el zorro – en la búsqueda de la mítica última palma chilena. Para salvarse, el niño deberá aprender a volar, en una metáfora sobre la superación y la guía familiar.

El dramaturgo Francisco Casanova explicó en Desarrollosustentable.uc.cl, que la obra es un «cuento familiar, pero con un mensaje ambiental profundo», que cuestiona el delicado equilibrio entre la tradición criolla y la crisis ambiental actual.

Casanova, originario de Quilpué, señaló al mismo medio que la obra es un homenaje a su lugar de origen, marcado por la pérdida de palmas y bosques nativos debido a los incendios, transformando su «sensible y doloroso» testimonio en una pieza artística.

Bajo la dirección de Ana Paula Durán, el montaje cuenta con un elenco actoral compuesto por Pedro Torres, Ana Paula Durán, Mayra Eltit, Jorge Abarca y Diego Leiva.

Coordenadas en el Festival de Teatro de Buin

El Festival de Teatro de Buin, organizado por la compañía Teatro Entreparentesis, celebra su 17ª versión con una programación gratuita y abierta a toda la comunidad de la Región Metropolitana.

“Eleuterio y la última palma” puede presenciarse el 17 de octubre a las 18:00 horas, en el Centro Cultural de Buin (Carlos Condell 501), para todo espectador.



La etapa final del Festival se desarrollará entre el 14 y el 18 de octubre, después de una etapa de itinerancia por diversas localidades de la comuna.