La Orquesta de Cámara de Valdivia invita a Gala lírica y Gran Concierto de verano

La Orquesta de Cámara de Valdivia (OCV) se encuentra desarrollando una variada programación este verano 2026. Al concierto El viaje y la noche que se presentó el jueves 15 de enero en el Club de La Unión, se suman dos hitos musicales en el Aula Magna UACh, que ponen en valor tanto el repertorio sinfónico como lírico, junto a destacados solistas invitados y músicos de la propia orquesta.

Gala Lírica “Heroínas de la Ópera”

El eje central de esta temporada estival será la Gala Lírica “Heroínas de la Ópera”, el concierto más importante del verano para la OCV, que se presentará con programas idénticos, los días jueves 22 y viernes 23 de enero, a las 19:30 horas, en el Aula Magna UACh.

La Gala contará con la participación de la soprano chilena Yaritza Véliz, una de las voces nacionales con mayor proyección internacional y reunirá obras de Rossini, Tchaikovsky, Gounod, Dvořák, Massenet, Puccini y Verdi, en una selección que recorre distintos estilos, épocas y emociones, poniendo en el centro la intensidad dramática de las grandes heroínas de la ópera.

Para la presentación del viernes 23 de enero, se incluirá además un In Memoriam de Siegfried Erber, músico alemán radicado en Chile, que en 1961 creó la Orquesta de Cámara de la Universidad Austral de Chile, y falleció el pasado 31 de diciembre en Valdivia. En esta instancia, la velada también contempla la participación del Coro UACh.

Sobre la programación de verano, el director artístico de la OCV, Rodolfo Fischer, destacó el énfasis puesto en el trabajo con solistas y el protagonismo de los propios músicos de la orquesta. «Una de las cosas que más me gusta es compartir el escenario con artistas, y en este verano vamos a darle bastante espacio también a nuestros propios solistas», señaló.

“En esta Gala Lírica tendremos, sin lugar a dudas, a nuestra más grande cantante en la actualidad, Yaritza Véliz, que está haciendo una carrera impresionante en todo el mundo. La tuvimos con nosotros antes de su gran despegue internacional, la hemos seguido hace varios años, y es muy lindo poder compartir el escenario con ella hoy, ya como una estrella consagrada”, afirmó sobre la artista ganadora del concurso Emerging Stars de la San Francisco Opera en 2023, quien además ha interpretado roles en importantes casas de ópera europeas y estadounidenses, incluyendo el Royal Opera House de Londres, la Komische Oper de Berlín, la Bayerische Staatsoper en Múnich y el Grand Opera de Houston.

Véliz también es parte de la temporada 2025-26 en el Opéra national de Paris y fue la primera chilena y latinoamericana seleccionada para el prestigioso programa Jette Parker Young Artist Programme del Royal Opera House.

Sobre la importancia de los solistas en estos programas, Fischer subrayó la participación del cellista David Carrasco, quien interpretará una obra de Tchaikovsky en una versión particular. “Va a estar tocando una obra magnífica. Se trata de un estreno en Latinoamérica en su versión original. Esta obra fue encomendada a un chelista que finalmente le hizo una serie de cambios sin avisarle a Tchaikovsky, y esa fue la versión que quedó en la historia. Por eso es importante volver a los pensamientos originales del propio compositor”, explicó agregando que el programa incluye una obra de carácter concertante para oboe, donde también se lucirá la solista Rosmery Vargas.

Gran Concierto de Verano

La programación estival de la OCV culminará con el Gran Concierto de Verano, que se realizará el viernes 30 de enero, a las 19:30 horas, también en el Aula Magna UACh. Este concierto contará con la participación de los solistas Karla Rodríguez (clarinete), Rosmery Vargas (oboe), Claudia Briones (fagot), David Smith (corno) y del trompetista invitado Mauricio Castillo, solista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Santiago de Chile (USACh).

El programa contempla la Sinfonía Concertante para vientos y la Sinfonía N°29 en La mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, junto al Concierto para trompeta de Johann Baptist Georg Neruda, cerrando la temporada con una de las sinfonías juveniles más destacadas del compositor austríaco.

Entradas disponibles en OCV.cl.