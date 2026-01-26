«La Plumilla»: un descarnado monólogo dirigido por Roberto Farías

Compañía Teatro "De Diosito" presenta una obra visceral protagonizada por Daniela Bocaz, explorando la marginalidad y la sobrevivencia en la calle capitalina

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Con una breve pero intensa temporada a finales de este mes, la Compañía Teatro «De Diosito» estrena su más reciente producción: La Plumilla. Bajo la dirección del reconocido actor y director Roberto Farías (El Club, Los Mil Días de Allende), la pieza se posiciona como una de las propuestas más crudas y necesarias de la escena independiente actual.

Una mirada profunda a la marginalidad urbana

La obra es un monólogo interpretado y escrito por la actriz Daniela Bocaz, quien encarna a una mujer dedicada a limpiar vidrios en las esquinas de la capital. A través de un relato fragmentado y cargado de realismo, el espectador es testigo de la cotidianidad de La Plumilla, un personaje que habita los márgenes de la sociedad y que sobrevive entre la indiferencia de los conductores y la dureza del asfalto.

La dirección de Roberto Farías imprime su sello característico: una estética oscura, minimalista y centrada en la potencia actoral. «Es un viaje al abismo del alma humana, donde la dignidad se pelea centímetro a centímetro», señalan desde la producción. La asistencia de dirección está a cargo de Alexis Saldaña, quien complementa la visión de Farías para crear una atmósfera asfixiante pero profundamente humana.

Una bofetada de realidad que invita a reflexionar sobre quiénes son los rostros que ignoramos cada día en el semáforo.

Coordenadas

• Obra La Plumilla, de Compañía Teatro «De Diosito».
Del 29 al 31 de enero de 2026, funciones a las 20:30 horas.
Sala Imagen, Loreto 414, Recoleta, Santiago.
Entradas en Passline.com.
Nota: La obra es recomendada para mayores de 14 años debido a la temática y la crudeza del lenguaje/situaciones que aborda.

