La potente psicodelia de Dinastía Moon: “Nos interesa construir un espacio donde la gente pueda perderse un segundo, un rincón entre la realidad y el sueño”

Este ha sido un año clave para Dinastía Moon. El lanzamiento de su celebrado álbum «Dimensional» vino seguido de una ajetreada agenda en vivo, pasando por escenarios importantes como el Festival REC, y comenzaron este mes de diciembre abriendo el show en Chile de The Brian Jonestown Massacre, un referente absoluto de rock psicodélico.

Sin detenerse tras este gran acontecimiento, Dinastía Moon prepara un nuevo show de larga duración en el Centro Arte Alameda, para interpretar de forma «extendida» su álbum y compartir algunas novedades en un concierto que promete una experiencia sonora y visual alta en psicodelia.

¿Cómo ha sido la experiencia de Dinastía Moon desde la publicación del disco?

Ha sido un año muy intenso y muy bonito para nosotros. «Dimensional» abrió un nuevo capítulo para la banda: nos permitió consolidar una identidad más profunda y también conectar con un público que quizás no nos conocía. El lanzamiento coincidió con experiencias muy significativas, como tocar en el Festival REC y ahora prepararnos para compartir escenario con The Brian Jonestown Massacre, que es una banda que admiramos desde siempre la cual ha sido más que un referente.

Todo eso nos ha reafirmado que el camino que tomamos con este disco fue el correcto. Sentimos que la gente entendió la propuesta y que el álbum empezó a vivir por sí solo, más allá de lo que imaginamos en el estudio.

¿Cómo evolucionó la banda durante el proceso de grabación y producción de «Dimensional»?

El proceso de «Dimensional» nos obligó a escucharnos más entre nosotros y a ser más valientes creativamente. Fue un disco donde consolidamos el uso de instrumentos que ya son parte de nuestro ADN – como el sitar, los sintetizadores analógicos y las texturas psicodélicas – pero también nos permitió ordenar la forma en que componemos y producimos.

Durante la grabación apareció una estética más definida, un enfoque más cinematográfico del sonido, y también una dinámica más madura como equipo. Hoy estamos tocando mejor, con más intención y con una visión más clara de hacia dónde queremos llevar el proyecto.

¿Podrías describirnos brevemente en qué consistirá este concierto en Centro Arte Alameda?

Será un concierto especial, más inmersivo, más cercano a una experiencia sensorial que a un show de rock tradicional. Vamos a interpretar «Dimensional» extended con nuevas capas, transiciones y visuales que expanden el concepto del disco. Además incluiremos canciones que forman parte de lo que viene para la banda, así que será una mezcla entre presente y futuro.

La idea es que el público pueda entrar en un viaje: luz, color, atmósferas y un sonido más envolvente que en nuestras presentaciones anteriores.

Frank Benkho estará abriendo la jornada con un show que promete sorprender y hacer flotar a los asistentes.

La propuesta de la banda tiene un fuerte componente visual, ¿Cómo abordan este trabajo en complemento a la música?

En Dinastía Moon lo visual nace del mismo lugar que la música: una intuición, un pulso, una imagen que aparece antes de tener nombre. No pensamos en “acompañar” el sonido, sino en expandirlo hacia otras dimensiones.

Todo se mezcla: lo digital, lo analógico, lo onírico y lo cotidiano.

Nos interesa construir un espacio donde la gente pueda perderse un segundo – un rincón entre la realidad y el sueño – y sentir que las imágenes respiran junto a la música. Es casi un ritual sensorial: un lenguaje que no se explica, solo se vive.

¿Cómo ven el desarrollo de la música psicodélica en Chile? ¿Se sienten parte de una escena?

La psicodelia en Chile no la vemos como un género, sino como un territorio en constante mutación. Es una forma de mirar el mundo con otros ojos, de torcer la realidad hasta que aparecen nuevas luces.

Hay muchas voces explorando ese territorio desde distintas orillas, y nosotros nos sentimos parte de ese río que corre subterráneo, todos estamos buscando abrir pequeñas grietas por donde entre lo desconocido.

Lo que aportamos como banda es nuestra propia manera de habitar ese paisaje: una mezcla de electricidad, contemplación y viaje interior. No sabemos si es “una escena”, pero sí es una constelación de espíritus afines que están empujando los límites de lo sensible.

Coordenadas

Dinastía Moon, lanzamiento de su álbum «Dimensional» en vivo.

Miércoles 17 de diciembre, 19:30 horas.

Centro Arte Alameda, Sala CEINA, Arturo Prat 33, Santiago.

Las entradas están disponibles en Passline.

Fotografías por Fernanda Schell.

