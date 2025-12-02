La premiada ópera Patagonia regresa al Teatro Biobío en Concepción

La aclamada ópera de cámara «Patagonia» se presentará en el Teatro Biobío entre el 4 y 6 de diciembre de 2025, tras haber cosechado éxitos en importantes escenarios de Chile, Argentina, España y Portugal.

Esta fascinante obra, creada por el compositor chileno Sebastián Errázuriz, revive el encuentro épico y complejo entre la expedición española y el pueblo tehuelche en el sur de América Latina hace 500 años.

Debut de la Orquesta Ciudadana y talento regional

Esta temporada será además el debut oficial de la Orquesta de Cámara Ciudadana de Concepción interpretando la partitura completa del montaje. Bajo la conducción del propio Sebastián Errázuriz, la elección subraya el compromiso con el talento regional y proyecta la creación lírica del sur de Chile al mundo.

El elenco actoral está integrado por las soprano Marcela González y Paula Elgueta, la mezzosoprano Evelyn Ramírez, el tenor Nicolás Fontecilla, y Sergio Gallardo, bajo barítono.

Una íntima mirada a 500 años de historia

Patagonia fue concebida originalmente para conmemorar los 500 años del viaje de Fernando de Magallanes, abordando el evento desde la perspectiva del territorio austral de Chile. El relato está parcialmente basado en la bitácora de Antonio Pigafetta, cronista de la expedición magallánica.

Definida como una ópera post-pandemia por su formato íntimo y contemporáneo, la puesta en escena utiliza una estética minimalista y profundamente emotiva. Uno de sus elementos más singulares y potentes es que es interpretada parcialmente en idioma selk’nam original-ancestral, permitiendo al público sumergirse en la cosmovisión y resistencia de los pueblos silenciados.

A través de su música y puesta en escena, Patagonia no solo rememora la hazaña de Magallanes, sino que da voz a las geografías y pueblos silenciados por el paso del tiempo, planteando preguntas universales sobre memoria, colonización y resistencia.

Entradas disponibles en Ticketplus.cl.

Fuente: Teatrobiobio.cl.

Gracias.