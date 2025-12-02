La premiada ópera Patagonia regresa al Teatro Biobío en Concepción

Identidad, colonialismo y legado desde el corazón del Sur de Latinoamérica, en una obra cargada de encuentros, desencuentros y ecos de un pasado que resuena en el presente

La premiada ópera Patagonia regresa al Teatro Biobío en Concepción
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La aclamada ópera de cámara «Patagonia» se presentará en el Teatro Biobío entre el 4 y 6 de diciembre de 2025, tras haber cosechado éxitos en importantes escenarios de Chile, Argentina, España y Portugal.

Esta fascinante obra, creada por el compositor chileno Sebastián Errázuriz, revive el encuentro épico y complejo entre la expedición española y el pueblo tehuelche en el sur de América Latina hace 500 años.

Debut de la Orquesta Ciudadana y talento regional

Esta temporada será además el debut oficial de la Orquesta de Cámara Ciudadana de Concepción interpretando la partitura completa del montaje. Bajo la conducción del propio Sebastián Errázuriz, la elección subraya el compromiso con el talento regional y proyecta la creación lírica del sur de Chile al mundo.

El elenco actoral está integrado por las soprano Marcela González y Paula Elgueta, la mezzosoprano Evelyn Ramírez, el tenor Nicolás Fontecilla, y Sergio Gallardo, bajo barítono.

Una íntima mirada a 500 años de historia

Patagonia fue concebida originalmente para conmemorar los 500 años del viaje de Fernando de Magallanes, abordando el evento desde la perspectiva del territorio austral de Chile. El relato está parcialmente basado en la bitácora de Antonio Pigafetta, cronista de la expedición magallánica.

Definida como una ópera post-pandemia por su formato íntimo y contemporáneo, la puesta en escena utiliza una estética minimalista y profundamente emotiva. Uno de sus elementos más singulares y potentes es que es interpretada parcialmente en idioma selk’nam original-ancestral, permitiendo al público sumergirse en la cosmovisión y resistencia de los pueblos silenciados.

A través de su música y puesta en escena, Patagonia no solo rememora la hazaña de Magallanes, sino que da voz a las geografías y pueblos silenciados por el paso del tiempo, planteando preguntas universales sobre memoria, colonización y resistencia.

Entradas disponibles en Ticketplus.cl.

Fuente: Teatrobiobio.cl.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

Del 6 al 13 de noviembre: Festival Internacional de Teatro del Biobío (FTB 2025) celebra sus 16 Años con estrenos y nuevos escenarios regionales

Hace 1 mes
El Ciudadano

"Antígona del Pueblo Pez": el drama griego y la memoria chilena se fusionan en el Teatro Biobío

Hace 1 mes
El Ciudadano

Orquesta de Cámara de Chile en tour por la Región de Magallanes

Hace 7 días
El Ciudadano

Documental "Colombina" de Víctor Vidangossy llega a Teatro Biobío con entrada gratuita

Hace 2 meses
El Ciudadano

Compañía Teatro La Obra llega al Teatro Biobío con “Chile, Galería de Espectros”

Hace 1 semana
El Ciudadano

La Orquesta de Cámara de Chile estrena repertorio inédito con una sombría obra del Siglo XX

Hace 2 meses
El Ciudadano

La Noche de los Teatros 2025 regresa con más de 20 obras gratuitas en Santiago

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Pedropiedra presenta su último disco "Tótem" en Concepción

Hace 2 meses
El Ciudadano

El Festival BioBioCine 2025 vuelve a Concepción con 83 películas gratuitas y foco en la creación regional

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano