La soprano chilena Roxana Vanden-Bosch presenta concierto boutique en Centro Arte Alameda

El próximo miércoles 4 de marzo a las 19:30 horas la destacada cantante lírica radicada en Italia regresa a Chile para realizar un concierto especial, bajo la dirección de Sebastián Muirhead (Carmen je t’aime, Ópera en la Ciudad); en el escenario del CEINA

Roxana Diaz Vanden-Bosch es cantante FIA (Fundación Ibáñez Atkinson) y una de las sopranos dramáticas chilenas con mayor proyección internacional, desarrollando su carrera en prestigiosos escenarios de Europa como el Teatro Regio di Parma, el Festival dei Due Mondi, el Teatro Pavarotti-Freni de Módena, el Palau de les Arts de Valencia, entre otros, interpretando roles emblemáticos del repertorio operístico.

En el concierto del próximo miércoles 4 de marzo, la cantante estará acompañada por Jorge Bugueño en el piano, la actriz Nathalia Aragonense en la narración, en un espectáculo que funde dramaturgia, voz y repertorio de clásicos como Puccini, Verdi, Giordano y Ponchielli. La propuesta es una nueva creación de ProEscénica, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Ibáñez Atkinson y la Embajada de Italia.

La puesta en escena “boutique” entrelazará textos y reflexiones que conectarán emocionalmente cada momento musical, presentando así un viaje musical por el arte, el deseo y el rol de la mujer en la ópera, desde el escenario del Centro Arte Alameda.

La velada promete una oportunidad única para presenciar el trabajo de Roxana Diaz Vanden-Bosch en Chile y con un formato escénico especial, poniendo el repertorio clásico de la ópera italiana en un nuevo contexto y argumento dramático.

Coordenadas

• Concierto boutique de Roxana Diaz Vanden-Bosch.
Miércoles 4 de marzo de 2026, 19:30 horas.
Centro Arte Alameda (CEINA), Arturo Prat #33, Santiago Centro.
Las entradas pueden encontrarse en la plataforma Passline.

La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

