«La verdadera historia de Abba»: el fenómeno sueco regresa al Teatro Mori con humor y música en vivo

A más de un año de su exitoso estreno en 2024, la obra que desentraña los misterios de la banda más famosa de Suecia regresa para encender las noches de verano en Santiago. «La verdadera historia de Abba» se presentará en una breve y exclusiva temporada en el Teatro Mori Vitacura, consolidándose como un imperdible para quienes buscan combinar la pasión por los clásicos musicales con la agudeza de la dramaturgia nacional.

Bajo la pluma y dirección de Rodrigo Muñoz, este montaje es, además de elaborado tributo musical, una pieza de investigación teatral basada en el libro “El pop que vino del frío” de Andrés López Martínez y el documental “Music Rio Grande Records”. La obra logra equilibrar la parodia con el rigor histórico, revisitando hitos que van desde el curioso origen del acrónimo ABBA hasta las tensiones que llevaron a la ruptura de sus integrantes.

El escenario se convierte en una cápsula del tiempo gracias a las interpretaciones de Enzo Gnecco (quien encarna a Björn, el motor productivo de la banda), Javiera Hernández como la icónica Frida, Daniela Gala en el rol de Agnetha y Etienne Bobenrieth como el virtuoso Benny. Juntos, no solo recrean escenas cargadas de picardía y anécdotas inéditas, sino que ejecutan en vivo siete de los himnos más potentes de la agrupación, invitando al público a ser un integrante más del coro.

En nota de Tropezon.cl, Muñoz destacó el componente emocional que conecta con el espectador:

“Creo que, además de destacar la genialidad musical de Abba, la obra revela la historia humana detrás de estas estrellas del rock: sus ilusiones, temores, éxitos y fracasos. Este grupo marcó a muchas generaciones y su mayor legado es la alegría que sigue transmitiendo a través de su música. Además, la obra plantea la idea de que los sueños pueden cumplirse cuando se trabaja con verdadera pasión, por lo que es un montaje alegre, emotivo e inspirador”.

Entre el humor y la creación

Uno de los puntos más atractivos de esta temporada es la posibilidad de descubrir el «detrás de escena» de la composición de éxitos inolvidables. A través de diálogos ingeniosos y situaciones hilarantes, los asistentes podrán entender cómo se gestó el sonido que conquistó Eurovisión y, posteriormente, el mundo entero. Con la musicalización de Hans Horta y la producción de Chilean Business y Primer Acto, la obra garantiza una experiencia técnica de primer nivel.

Coordenadas

• Obra «La verdadera historia de Abba», de Rodrigo Muñoz Sáez.

Del 12 al 21 de febrero 2026, jueves a sábado, a las 20.30 horas.

Teatro Mori Vitacura, Avenida Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago.

Entradas en Ticketmaster.cl y boleterías del teatro.



Fuente: Teatromori.com y Tropezon.cl.

Gracias.