Lanco despide el año con un gran Concierto de Navidad de la Agrupación ViValdivia

El Centro Cultural Espacio Arte Lanco invita a toda la comunidad a disfrutar de una velada inolvidable este viernes 19 de diciembre, a las 19:30 horas. El histórico Teatro Galia (Arturo Prat 139, Lanco, Región de Los Ríos) será el escenario del Concierto de Navidad liderado por la destacada Agrupación ViValdivia, marcando el cierre de la cartelera cultural 2025.

Esta actividad es una instancia familiar, de carácter abierto y gratuito, diseñada para congregar a los vecinos en torno a la música clásica y el espíritu de paz de las fiestas de fin de año.

El repertorio seleccionado para esta noche especial destaca por su alta calidad artística y sensibilidad. Los asistentes podrán disfrutar con la interpretación del Concerto Grosso Op. 6 N.º 8 en sol menor, conocido mundialmente como “Fatto per la Notte di Natale”. Es una de las piezas más emblemáticas del periodo barroco dedicada a la Navidad.

La amena reunión cerrará con una Selección de Villancicos, un recorrido por melodías tradicionales que invitan a la emoción y al encuentro comunitario.

Fortaleciendo la cultura local en Lanco

Este evento es posible gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC). Este respaldo ha sido fundamental para que Espacio Arte Lanco mantenga una programación permanente, gratuita y de calidad en la región.