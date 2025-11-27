Lanzamiento de «Rompehuesos», el nuevo libro de Pabla San Martín

Un conjunto de cuentos que explora maternidades, infancias y mujeres que escriben. Cristóbal Gaete y Priscilla Cajales acompañarán a la autora en un conversatorio en torno a la obra, este viernes 28, en Balmaceda Arte Joven Valparaíso

Lanzamiento de «Rompehuesos», el nuevo libro de Pabla San Martín
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

La escritora Pabla San Martín debuta en la narrativa con la publicación de «Rompehuesos», su primer conjunto de cuentos, que será oficialmente presentado en sociedad este viernes 28 de noviembre, en Balmaceda Arte Joven Valparaíso, bajo el sello de Editorial Ginecosofía.

El libro explora temas sensibles y contundentes: infancias y orfandades, maternidades, mujeres que escriben, la vida en provincia y los cuerpos en tránsito. A través de un lenguaje preciso, «Rompehuesos» recorre geografías de cuidado y daño en territorios rurales y sus periferias.

Conversatorio

La actividad de lanzamiento incluye un conversatorio en torno a la obra. Para ello, en este diálogo acompañarán a la autora el escritor Cristóbal Gaete y la investigadora Priscilla Cajales. La ocasión suma lecturas del libro y un espacio abierto para preguntas del público.

La crítica ha destacado como Pabla San Martín abre un portal hacia su propia experiencia, dando forma a una prosa efervescente. Las historias presentan mujeres poderosas que viven bajo sus propias reglas, cargando dolor, fragilidad e incomprensión, siempre bajo la pregunta política: ¿de quién son los huesos que se rompen?

Pabla San Martín imprime verdad en las voces de personajes castigados por el entorno, utilizando una mezcla precisa de sensorialidad y acción.

La autora invita a acompañar a las protagonistas «como quien camina con el fuego» y a cabalgar a toda velocidad con la fuerza de su personaje más osado, consolidando un debut en la narrativa que promete ser cautivador.

Coordenadas

Presentación del libro «Rompehuesos», de Pabla San Martín.
Viernes 28 de noviembre, 18:00 horas.
Balmaceda Arte Joven Valparaíso, Santa Isabel 739, cerro Alegre.
Entrada liberada.

Fuente: Balmacedartejoven.cl.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

La 14ª Primavera del Libro llega al Parque Estadio Nacional: Más de 230 editoriales, actividades gratuitas y un sabroso "happy hour" literario

Hace 2 meses
El Ciudadano

La Araucanía celebra la cultura: comienza la 3ª Fiesta del Libro en Temuco

Hace 3 meses
El Ciudadano

LILA 2025: la Feria del Libro Feminista llenará de voces el Centro Cultural La Moneda

Hace 2 meses
El Ciudadano

Santiago: Festival Pulso Lírico presentó la programación de su tercera versión

Hace 1 semana
El Ciudadano

Nada es como antes: El documental de La Patogallina llega a centro arte alameda

Hace 4 meses
El Ciudadano

Santiago: Feria del Libro Feminista vuelve al Centro Cultural La Moneda

Hace 2 meses
El Ciudadano

Desaparición forzada en la Futa Willi Mapu: Conversatorio sobre los casos de José Huenante y Julia Chuñil Catricura

Hace 3 meses
El Ciudadano

Se viene el lanzamiento de “Lo que hay que soñar hay que vivirlo, una crónica musical sobre El Macha”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Escritor Francisco Marín: "Certificado médico de defunción miente, Neruda no murió de caquexia"  

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano