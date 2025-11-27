Lanzamiento de «Rompehuesos», el nuevo libro de Pabla San Martín

La escritora Pabla San Martín debuta en la narrativa con la publicación de «Rompehuesos», su primer conjunto de cuentos, que será oficialmente presentado en sociedad este viernes 28 de noviembre, en Balmaceda Arte Joven Valparaíso, bajo el sello de Editorial Ginecosofía.

El libro explora temas sensibles y contundentes: infancias y orfandades, maternidades, mujeres que escriben, la vida en provincia y los cuerpos en tránsito. A través de un lenguaje preciso, «Rompehuesos» recorre geografías de cuidado y daño en territorios rurales y sus periferias.

Conversatorio

La actividad de lanzamiento incluye un conversatorio en torno a la obra. Para ello, en este diálogo acompañarán a la autora el escritor Cristóbal Gaete y la investigadora Priscilla Cajales. La ocasión suma lecturas del libro y un espacio abierto para preguntas del público.

La crítica ha destacado como Pabla San Martín abre un portal hacia su propia experiencia, dando forma a una prosa efervescente. Las historias presentan mujeres poderosas que viven bajo sus propias reglas, cargando dolor, fragilidad e incomprensión, siempre bajo la pregunta política: ¿de quién son los huesos que se rompen?

Pabla San Martín imprime verdad en las voces de personajes castigados por el entorno, utilizando una mezcla precisa de sensorialidad y acción.

La autora invita a acompañar a las protagonistas «como quien camina con el fuego» y a cabalgar a toda velocidad con la fuerza de su personaje más osado, consolidando un debut en la narrativa que promete ser cautivador.

Coordenadas

Presentación del libro «Rompehuesos», de Pabla San Martín.

Viernes 28 de noviembre, 18:00 horas.

Balmaceda Arte Joven Valparaíso, Santa Isabel 739, cerro Alegre.

Entrada liberada.



Fuente: Balmacedartejoven.cl.

Gracias.