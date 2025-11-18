«Las cosas extraordinarias»: Obra que ilumina la conversación sobre salud mental llega a Teatro San Ginés

La pieza narra la vida de un personaje que, a sus 7 años, comienza a escribir una lista de todas las “cosas extraordinarias” por las que vale la pena vivir, como una forma de ayudar a su madre a lidiar con sus fantasmas e ideaciones suicidas.

«Las cosas extraordinarias»: Obra que ilumina la conversación sobre salud mental llega a Teatro San Ginés
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo
Versión PDF

El viernes 21 de noviembre en el Teatro San Ginés (Sala Club) inicia su temporada la obra “Las cosas extraordinarias” (Every Brilliant Thing), versión del aclamado unipersonal del dramaturgo británico Duncan Macmillan (junto a Jonny Donahoe), que ha conmovido al público en más de 60 países.

La productora Fulgor realiza la adaptación chilena –protagonizada por Lucas Sáez Collins y dirigida por Amalia Cuevas– que propone una experiencia teatral íntima, cercana y reflexiva sobre la salud mental, los lazos familiares y los recuerdos.

La obra narra la vida de un personaje que, a sus 7 años, comienza a escribir una lista de todas las “cosas extraordinarias” por las que vale la pena vivir, como una forma de ayudar a su madre a lidiar con sus fantasmas e ideaciones suicidas.

Así, desde el placer de saborear un helado hasta las mariposas del primer amor, la lista crece junto a él, convirtiéndose en un testimonio de la búsqueda de sentido en tiempos difíciles.

“Es una obra que nos invita a hablar de esas tristezas que todos tenemos, desde un lugar tierno y cariñoso. Invita a reír y emocionarnos con recuerdos de nuestras infancias y adolescencias”, destaca la directora, Amalia Cuevas.

El montaje equilibra oscuridad y esperanza, utilizando el humor y la ternura como hilos conductores, con un enfoque valiente y necesario para normalizar la conversación sobre salud mental. En “Las cosas extraordinarias” el público es invitado a formar parte activa de la historia, asumiendo roles y contribuyendo a la narrativa, creando una atmósfera de empatía. 

“Aquí no se obliga a la gente a hacer nada. Es una obra participativa, pero también se puede ver cómodamente desde el asiento. Lo hacemos con mucha delicadeza para ir entrando de a poco con el público”, agrega la directora.

La conexión entre actor y espectadores es tan poderosa que el diario británico The Guardian ha calificado a la obra como un “fenómeno mundial” por su capacidad de “crear una comunidad”.

Para la adaptación local, se han incorporado referentes chilenos para que la lista de “cosas extraordinarias” y la historia resuenen directamente con el imaginario colectivo, incluyendo menciones a Fantasilandia, Mampato y Los Prisioneros. 

Además, se estableció una alianza con la organización Quédate, un programa de prevención del suicidio. Tras cada una de las primeras 8 funciones, se realizará un conversatorio con expertos de la organización.

Coordenadas

“Las cosas extraordinarias”, de Duncan Macmillan con Jonny Donahoe.
Elenco: Lucas Sáez Collins.
Dirección y Adaptación: Amalia Cuevas.
Dónde: Centro Cultural San Ginés, Sala Club (Mallinkrodt 76, Providencia).
Fechas y horarios: 21, 22, 28 y 29 de noviembre a las 20:30 horas.
Entradas: Disponibles a través de Ticketmaster

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Santiago: "La Sociedad de los Poetas Muertos" llega al teatro para revivir un clásico del cine de los '90

Hace 5 días

Para no olvidar: “Veintiuna cosas para recordar” en Teatro Bellavista

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Teatro Feral vuelve con funciones de su ópera prima “Horror Vacui” en la Casa de la Cultura de Pedro Aguirre Cerda

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

"Oh Capitán, mi Capitán": La Sociedad de los Poetas Muertos revive en emocionante adaptación teatral

Hace 1 mes
Absalón Opazo

El montaje circense "Mujeres Extraordinarias" anuncia funciones gratuitas durante octubre en la Región de Ñuble

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Últimas funciones de “Acreedores” en Teatro Nacional Chileno

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Llega al GAM "Sumar, archivos del fracaso", la obra de La Peste que pone en escena una de las novelas más importantes de Diamela Eltit

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

El viaje escénico clown “Soliloco” recorrerá escenarios de seis comunas de la Región Metropolitana

Hace 3 meses
Absalón Opazo

“Honro tu vida, tu humildad y tus palabras”: El legado que dejó Héctor Noguera en la juventud e infancias

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano