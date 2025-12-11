Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience: Un show épico de K-pop y magia en vivo

La fuerza del K-Pop y la estética arrolladora del animé se fusionan en “Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience”, el show que aterriza en Chile para reinventar la Gran Carpa del Extraordinario Circo y convertirla en un mundo electrizante, donde sonido, color y emoción avanzan al mismo pulso.

Rumi, Mira y Zoey, las protagonistas más aclamadas, asumirán un nuevo desafío al enfrentarse a la boyband Saja Boys en una travesía vibrante, marcada por energía, poder escénico y las canciones que hoy dominan las redes.

Con coreografías de alto impacto, visuales de estilo cinematográfico y efectos especiales, el público será parte de un animé llevado al escenario.

En este viaje, las Guerreras revelarán su rol como cazadoras de demonios, interpretando “Golden”, “How It’s Done”, “What It Sounds Like” y sumando los éxitos de Saja Boys “Soda Pop” y “Your Idol”.

La jornada abrirá con ZAYEN, el nuevo girl group de pop urbano, que presentará “Imperfecta”, un manifiesto de empoderamiento y autenticidad.

Coordenadas

Gran Carpa de Ciudad Empresarial, Huechuraba

Nuevas fechas hasta el 21 de diciembre:

– Domingo 14 de diciembre / 18:00 hrs

– Miércoles 17 de diciembre / 19:00 hrs

– Jueves 18 de diciembre / 19:00 hrs

– Viernes 19 de diciembre / 18:00 hrs

– Sábado 20 de diciembre / 10:00 hrs

– Domingo 21 de diciembre / 10:00 hrs – 18:00 hrs

Entradas disponibles en Ticketplus.cl

El Ciudadano