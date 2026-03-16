«Las voces de las artesanas»: serie documental rescata el saber textil de la Región de Los Ríos

A través de 80 cápsulas audiovisuales, el proyecto busca visibilizar el kimün y las historias de vida de las tejedoras Mapuche en diversas comunas de la zona

«Las voces de las artesanas»: serie documental rescata el saber textil de la Región de Los Ríos
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Con el objetivo de reivindicar el oficio del witral (telar ancestral), la Fundación Universo en 6 Colores ha iniciado la difusión de un ambicioso registro documental. La iniciativa, financiada por el Fondart Regional 2025, contempla el seguimiento de más de veinte artesanas de localidades como Panguipulli, La Unión, Lanco y Futrono, capturando no solo sus técnicas, sino la profunda espiritualidad que vincula su trabajo con la naturaleza.

Relatos de identidad y territorio

El proyecto pone el foco en la memoria colectiva y el rol protagónico de las mujeres en la transmisión de conocimientos. Según explica Paulina Olivares, diseñadora responsable de la investigación, la meta es destacar cómo estas experiencias se entrelazan con la cosmovisión local:

«Buscamos resaltar el rol fundamental de las artesanas, valorizando sus historias y saberes vinculados al territorio. Queremos que sean ellas quienes asuman el protagonismo de sus propios relatos en estos cortos».

Durante las primeras etapas de registro, el equipo ha documentado procesos críticos como el teñido con plantas nativas de Lorena Pineda en Cuyan, o el ciclo completo de la lana – desde la esquila hasta el hilado – realizado por Susana Vásquez en Panguipulli. También destaca el testimonio de Frida Fernández Huechante, quien desde su ruka en Linguento mantiene vivo el lenguaje del telar para las nuevas generaciones.

Hacia la valoración del oficio

Para las protagonistas, esta serie representa una oportunidad de conexión con el público general. Alejandra Risco, integrante de la Agrupación Trafkintun Kimün, señala que este trabajo funciona como una vitrina esencial: «Dan a conocer el respeto que tenemos por nuestra naturaleza y cultura, porque todo lo que hacemos es con mucho cariño».

Los microdocumentales, que comenzaron su liberación este mes de marzo, estarán disponibles en las plataformas digitales de la fundación. Con esta entrega, Universo en 6 Colores suma un nuevo hito a su trayectoria de documentación del legado textil en las identidades territoriales Williche, Lafkenche, Pewenche y Wenteche.

Fuente: Comunicado desde Fundacion U6C.
Imágenes: @fundacionu6c.

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