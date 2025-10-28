«Lemuria» en Matucana 100: compañía La Jeanette estrena obra inspirada en el mito del Continente Perdido

Escrita por Juan Pablo Troncoso y dirigida por él junto a Ignacia Agüero, la nueva creación de la compañía La Jeanette se presentará desde este jueves 30 de octubre, en el Espacio Patricio Bunster del Centro Cultural Matucana 100 (Avenida Matucana 100, Estación Central, Santiago). La obra se inspira en el mito de Lemuria – una hipotética masa continental perdida en el Océano Índico – para ficcionar el devenir de un grupo de trabajadores del acuario municipal en busca de una tierra prometida y utópica.



Con la colaboración y apoyo del Centro Cultural España y del Laboratorio Teatral de la Escuela de Teatro UC, el montaje se podrá ver hasta el 15 de noviembre.

La búsqueda de la tierra perdida de Lemuria

La trama se centra en un grupo de trabajadores de un acuario municipal que observan día a día el monótono ir y venir de los peces. El encierro es compartido: criaturas marinas atrapadas para siempre, empleados condenados a una rutina sin salida ni esperanza. En una ironía cruel, las instalaciones se levantan justo frente al mar, un recordatorio constante de un afuera inalcanzable.

Hastiados por la precarización laboral de sus vidas, el grupo comienza a imaginar el mar como vía de escape hacia un mundo libre. Las señales se multiplican. Cuando encuentran un mensaje secreto al interior de una ballena, deciden emprender rumbo hacia la tierra perdida de Lemuria, un continente utópico y milenario hundido bajo las olas.

Alegoría de la catástrofe y de lo acuático

«Lemuria» combina humor ácido y un cotidiano inquietante para desplegar imágenes delirantes y conmovedoras que hablan de la convivencia entre especies, la violencia extractiva sobre los océanos y la urgencia de imaginar horizontes distintos.

Los creadores concluyen que el montaje es más que una fábula sobre un continente perdido: “Es una alegoría de nuestra fragilidad; una reflexión sobre cómo habitamos la catástrofe y qué criaturas sobrevivirán cuando todo vuelva a ser mar”.

La compañía La Jeanette, fundada en 2013, se ha destacado en el teatro chileno por abordar temas de memoria, violencia política y disidencia. «Lemuria» confirma esta línea, entrelazando poesía, humor y profunda reflexión en una experiencia escénica cargada de simbolismo.

Coordenadas

Obra «Lemuria», de la compañía La Jeanette.

Del 30 de octubre al 11 de noviembre de 2025.

Funciones jueves y viernes a las 19:30 horas, sábado y domingo a las 18:30 horas.

Espacio Patricio Bunster, Centro Cultural Matucana 100 (Avenida Matucana 100, Estación Central, Santiago).

Entradas en Ticketplus.cl.

El proyecto contó con la colaboración y apoyo del Centro Cultural España en su convocatoria Mano de obra 2025 y de la Escuela de Teatro UC.



