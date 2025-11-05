«Jornadas de Alegría» en Santiago, Los Ángeles y Bekeley

Este próximo viernes 7 de noviembre en la Biblioteca Nacional de Chile tendrá lugar un conversatorio en que cuatro personas que conocieron y trabajaron con el escritor Fernando Alegría en California, reflexionarán sobre el legado y la vigencia de su obra literaria y su quehacer comunitario.

Otros eventos similares, todos bajo el lema «Jornadas de Alegría», tendrán lugar en las ciudades californianas de Los Ángeles y Berkeley.

Participarán en el evento abierto y gratuito la académica y escritora Kemy Oyarzún, los artistas gráficos René Castro y Carlos Villamar y el periodista Cristián Opaso.

El evento tendrá lugar a las 12:00 horas en la Sala Ercilla, segundo piso de la Biblioteca Nacional.