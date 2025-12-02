Libro bordado con arpilleras narra la historia del actual Sitio de Memoria Estadio Víctor Jara

Tras 5 meses de clases, el Sitio de Memoria Estadio Víctor Jara alojó el cierre del tercer ciclo de los talleres textiles de arpilleras y telar mapuche -impulsados por la Fundación VJ- con la exposición «Manos Creadoras», donde se exhibió el trabajo realizado por las participantes en ambos cursos.

Un libro bordado con arpilleras que narra la historia del ex Estadio Chile —actual Sitio de Memoria Estadio Víctor Jara—, una muestra con la técnica del chañuntuko del telar mapuche que representa al río Mapocho, y un lienzo bordado que rinde homenaje a mujeres, adolescentes y niñas ejecutadas y desaparecidas en dictadura y postdictadura, fueron parte de esta exposición final.

El proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes para explorar los oficios textiles del telar mapuche y la arpillera, permitiéndole a mujeres de distintos territorios y edades compartir saberes, relatos y memorias a través de la creación.

En este proceso, el arte textil se consolidó como herramienta de expresión, reparación y construcción de espacios colectivos de contención frente a experiencias de violencia y exclusión.

«Los resultados que compartimos son reflejo de la sensibilidad y la fuerza colectiva que se fue tejiendo puntada a puntada. En un momento crucial para Chile, donde los derechos de las mujeres pueden retroceder, cuidar estos espacios se vuelve imprescindible. Desde este Sitio de Memoria reafirmamos la importancia de sostener prácticas que promuevan dignidad, creatividad y derechos humanos, para seguir tejiendo futuro juntas», señaló Rocío Guajardo, encargada del área de cultura del Sitio de Memoria Víctor Jara.

En tanto, la estudiante del taller de telar mapuche, Natalia Justiniano Pereira, comentó su gratitud por haber sido parte de este curso: «Siento un orgullo muy grande de haber participado, de haber logrado llegar hasta el final con mis trabajos, y de estar en este lugar (sitio de memoria) creando y entregando amor, creatividad, paciencia. Doy las gracias a este espacio de memoria».

«He conocido mujeres muy valiosas para mí. Pretendo continuar con lo que aprendí acá. Es un tesoro haber aprendido una técnica textil como el witxal (telar) mapuche y el encuentro que significa el trabajo con las lanas, de los dibujos, los colores y al traerlos acá a Santiago quisimos representar el río Mapocho, porque pertenecemos a ese territorio», agregó Natalia Justiniano.

Lee la crónica completa, con fotos y más testimonios, en la web de la Fundación Víctor Jara ACÁ

Mujer, bordo tu nombre y no te olvido

Desde la Fundación Víctor Jara indicaron que se decidió fijar el cierre de los talleres textiles durante la semana en la que se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer para visibilizar y reivindicar esta causa con la presentación del lienzo colectivo Mujer, bordo tu nombre y no te olvido, el que fue bordado a lo largo de todo el año en el Sitio de Memoria, y el que es resultado de la acción textil «Bordar para no olvidar».

Esta iniciativa tuvo su origen en marzo tras la jornadda Mujeres: arte y resiliencia, pero que luego tomó un carácter autoconvocado, donde distintas mujeres se organizaron para continuar con este lienzo, reuniéndose los últimos sábados de cada mes en el Sitio de Memoria para bordar, reflexionar y recordar a mujeres que fueron ejecutadas y detenidas desaparecidas durante la dictadura civil-militar y también en los periodos post-dictatoriales de nuestra historia reciente.

El Ciudadano