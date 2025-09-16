LILA 2025: la Feria del Libro Feminista llenará de voces el Centro Cultural La Moneda

El Centro Cultural La Moneda (CCM) se prepara para acoger la tercera edición de LILA, Feria del Libro Feminista, una cita imperdible para amantes de la literatura y el pensamiento crítico. La actividad, de acceso gratuito, se llevará a cabo el próximo sábado 27 y domingo 28 de septiembre en el hall central del recinto.



El evento es una plataforma clave para la visibilización de autoras y editoriales que exploran la creación literaria femenina. Con más de 40 editoriales confirmadas, la Feria presentará una cuidada selección de narrativa, poesía, estudios de género, cómics y otras expresiones artísticas. Si buscas literatura escrita por mujeres, este es el lugar ideal para encontrar lo mejor del panorama actual.

Un Espacio para el diálogo y la creación

Más allá de la exhibición de libros, LILA ofrece una programación completa que fomenta el diálogo y la reflexión. A lo largo del fin de semana, los asistentes podrán participar de Conversatorios y diálogos abiertos sobre feminismo y literatura, Lanzamientos de libros y revistas de autoras destacadas, y Recitales de poesía que celebran la voz femenina, entre otras muchas actividades.

La Feria se consolida como un punto de encuentro para lectoras, lectores y editoriales interesadas en los temas que surgen de la creación femenina, tanto a nivel nacional como internacional. Es una oportunidad única para conectar con autoras emergentes y consolidadas, y para explorar una rica oferta de textos que abordan el feminismo desde múltiples géneros, incluyendo ensayos, narrativa y poesía.

La ocasión de sumergirse en un evento que celebra el poder de la palabra escrita, desde una perspectiva feminista.

Coordenadas

Centro Cultural La Moneda, Plaza de la ciudadanía 26 (Metro Moneda), Santiago.

27 y 28 de septiembre, 2025.

11:00 a 19:00 horas.

Hall central, Nivel-3.

Entrada gratuita.

Programación y mayor información en @lilaferialibrofeminista.



Fuente: CCLM.cl.

Ilustración encabezado: © Sol Díaz.

