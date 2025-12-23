Lilia Hernández, Premio Marta Brunet 2025: “El viaje de Lito invita a las familias a compartir la añoranza y la lectura”

La literatura infantil chilena vive un momento de celebración. En la trigésimo segunda versión de los Premios Literarios 2025, entregados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la obra “El viaje de Lito”, de la escritora Lilia Hernández Vergara, se adjudicó el prestigioso Premio Marta Brunet.

Publicada por Ediciones del Gato, la novela relata las peripecias de un joven de 13 años, hijo de un trabajador ferroviario, logrando conectar la nostalgia del tren con las nuevas generaciones a través de un relato de empatía y perseverancia.

“El viaje de Lito”: nostalgia sobre rieles y crecimiento emocional

Para Lilia Hernández, profesora de Castellano radicada en Cayumapu (Valdivia) e integrante de la SECH, este reconocimiento es un hito fundamental en su carrera. Según la autora, el galardón otorga la confianza necesaria para que el «trabajo lento y silencioso» de la escritura alcance una mayor difusión.

“El premio refuerza mi decisión de profesionalizar la escritura y otorga visibilidad a la literatura infantil como un espacio de enunciación potente”, afirma la autora, quien ya trabaja en la continuación de la obra.

El jurado, integrado por figuras como Ana María Güiraldes e Isabel Hojas, destacó la sólida construcción de la historia, que equilibra momentos de angustia y carencia con el apoyo mutuo familiar.

La trama se inspira en la vida de Lito, un joven de la Maestranza de San Eugenio. Para Hernández, el tren no es solo un escenario, sino un personaje que permite reflexionar sobre la conectividad de Chile. La obra se desarrolla como un puente para que niños y niñas conozcan un medio de transporte esencial en la geografía y la identidad chilena.

Durante su aventura, Lito enfrenta los problemas de frente, con resilencia, ingenio y curiosidad. El protagonista hace uso de su pensamiento crítico, integrando conceptos como la justicia y la superación de carencias.

A través de programas como Diálogos en Movimiento, la escritora ha visto de primera mano como los estudiantes (como los de la Escuela Rural de Nontuelá, en la comuna de Futrono) se identifican con Lito. Así, sostiene que la literatura debe ofrecer «contención», brindando historias que funcionen como un abrazo y ayuden a los niños a reconocer sus propias emociones.

“Escribir es una travesía a la imaginación. Lito fomenta que las nuevas generaciones sean perseverantes y utilicen la creatividad para ver el mundo con ingenio”, añade la ganadora del Premio Marta Brunet.

La autora cuenta con una destacada carrera tanto en Chile como en Argentina. Entre sus hitos destacan el Premio Municipal de Literatura de San Bernardo (2016 y 2024) y Beca de Creación del Fondo del Libro y la Lectura (2024). También ha publicado las destacadas novelas Hijas de la angustia, Entre rieles y Ficciones detrás del espejo.