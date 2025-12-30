Liliana Ojeda inaugura «GRABITAR»: esculturas que transforman desechos orgánicos en arte y poesía

A partir del 14 de enero de 2026, el Centro Cultural Montecarmelo será escenario de una propuesta artística disruptiva. La destacada orfebre y artista chilena Liliana Ojeda presenta su primera exposición individual de esculturas titulada «GRABITAR», un proyecto financiado por el Fondart Nacional de Creación 2025 que desafía los límites entre lo orgánico y lo permanente.

La fusión entre habitar y gravitar

El título de la muestra es un concepto creado por la artista para explicar la relación entre la fuerza de atracción (gravitar) y la presencia en el espacio (habitar). La exposición se compone de siete esculturas de gran formato que invitan al espectador a un recorrido sensorial, explorando formas circulares e interiores profundos.

Bajo la curatoría de Macarena Murúa, el montaje propone una trayectoria circular similar al movimiento planetario, donde la luz juega un rol fundamental al filtrarse por las transparencias de las piezas, creando una atmósfera de sombras y colores cálidos.

El aspecto más revolucionario de la obra de Ojeda es su técnica artesanal autodidacta. La artista recolectó cáscaras de 1.500 medias naranjas provenientes de ferias y puestos de jugos, transformando un desecho cotidiano en un «textil orgánico».

«Cada pieza es un diálogo entre distintas materias primas. Es un cuestionamiento sobre la permanencia de los materiales en el tiempo, desde lo orgánico hasta lo calcáreo», explica Liliana Ojeda.

«GRABITAR» es la culminación de cuatro años de investigación. La exposición fusiona lo semi-industrial con lo artesanal, y lo natural con lo intervenido, a través de la unión de oficios como la cerámica torneada y quemada a alta temperatura, comisionada al ceramista Pablo Díaz, junto al trabajo en fierro soldado al arco comisionado al escultor Mauricio Carrasco y la preparación y costura manual de las cáscaras de cítricos realizada por la autora.

Sobre la trayectoria de Liliana Ojeda

Liliana Ojeda es Licenciada en Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master of Arts en Joyería por la University of Central England. Es una figura clave en las artes aplicadas nacionales, siendo fundadora de la Asociación Gremial Joya Brava.

Su carrera ha sido distinguida con el Sello de Excelencia a la Artesanía (2014) y diversos fondos de cultura, consolidándose hoy en la escultura de gran formato con un lenguaje propio basado en la experimentación material.

Coordenadas

• Exposición de esculturas «GRABITAR», de Liliana Ojeda.

• Del 14 de enero al 28 de febrero de 2026. Abierto de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas; viernes de 9:00 a 16:00 horas, y sábados de 10:00 a 18:00 horas.

• Centro Cultural Montecarmelo, Bellavista 0594, Providencia, Santiago.

• Entrada liberada.

Fuente: Culturizarte.cl.

Gracias.