Llega a Temuco la «1° Feria Araucanía» de Fundación Artesanías de Chile

Un nuevo espacio de comercialización, difusión y puesta en valor del patrimonio artesanal del territorio Sur

Llega a Temuco la «1° Feria Araucanía» de Fundación Artesanías de Chile
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

Fundación Artesanías de Chile descentraliza la cultura y el arte sureño con el lanzamiento de la «1° Feria Araucanía. Patrimonio artesanal de la región«, un evento imperdible que se celebra desde hoy jueves 20, y hasta el domingo 22 de noviembre en el Museo Regional de La Araucanía (Avenida Alemania 84) Temuco. Este encuentro busca replicar el éxito de la Feria Nacional de Artesanías (FENART) realizada en Santiago, potenciando la artesanía tradicional e indígena y promoviendo la asociatividad entre cultores del sur de Chile.

Artesanía de excelencia

La feria reunirá a 18 expositores – 14 agrupaciones de la Región de La Araucanía y 4 invitadas de Los Ríos y Los Lagos – territorios que concentran el 45% de la red de artesanos de Fundación Artesanías de Chile, compuesta por más de 2.000 miembros activos.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer y adquirir piezas de artesanía de excelencia seleccionadas por un Comité Evaluador que consideró la trayectoria, identidad territorial y calidad de las obras. La muestra es un reflejo del diverso paisaje artesanal de la zona y la maestría con la que se preservan técnicas ancestrales, vinculadas estrechamente a la cultura Mapuche. Los seis oficios tradicionales protagonistas son Textilería, Alfarería, Cestería, Orfebrería, Tallado en Madera y Trabajo en Cuero.

Programación artística y talleres gratuitos

La «1° Feria Araucanía» no solo es un espacio de venta, sino también una celebración cultural. La programación incluye destacadas presentaciones artísticas:
Jueves 20 de noviembre, a las 11 horas: Concierto íntimo con la cantautora y cultora mapuche Elisa Avendaño Curaqueo, Premio Nacional de la Música 2022.

Viernes 21 de noviembre, a las 12:30 horas: Relato, música y juegos interactivos con la Compañía Cuentos Mestizos.
Sábado 22 de noviembre, a las 16:30 horas: Se presentará la compañía Kütralkura Teatro, con un espectáculo de relatos orales y marionetas.

Además, el evento promueve la transferencia de conocimiento con 6 talleres de oficios completamente gratuitos. Habrá 3 talleres destinados a comunidades escolares y 3 talleres abiertos a todo público (con inscripción previa) para aproximarse a las técnicas tradicionales del pueblo Mapuche.

Revisa la programación completa en Artesaniasdechile.cl.

La «1° Feria Araucanía. Patrimonio artesanal de la región» es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, Fondart Regional de La Araucanía. Convocatoria 2025. 

Relacionados

El Ciudadano

La Región de Los Lagos será la Invitada de Honor en la 44ª Feria Internacional del Libro de Santiago FILSA 2025

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Exposición "Los Ríos Territorio Artesanal" destaca la labor de La Unión y celebra la nueva Ley de Artesanía

Hace 3 días
El Ciudadano

Será ley: Cámara aprobó proyecto que crea Política Nacional de Artesanía y establece deberes del Estado en fomento y protección

Hace 1 mes
El Ciudadano

Investigación busca rescatar la artesanía chilena como motor de turismo y desarrollo

Hace 3 meses
El Ciudadano

Valdivia se prepara para la octava versión de La Mansa Feria

Hace 3 meses
El Ciudadano

En Valdivia se dio inicio al Encuentro Macrozonal Sur Austral “Cultura para el Desarrollo”

Hace 2 meses
El Ciudadano

Iquique será sede del Primer Encuentro de Artesanía y Creación: “Cultivando mi ser creativo”

Hace 3 meses
El Ciudadano

SEREMI Los Lagos y Consejo Regional de las Culturas abren convocatoria a los Premios Regionales de Arte y Cultura 2025

Hace 3 meses
El Ciudadano

AZ ÑIMIN: Exposición de telar mapuche contemporáneo en gira nacional interdiscipilinar

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano