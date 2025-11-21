Llegan a Teatro ICTUS solo 6 funciones de “Perro Muerto”: Una reflexión generacional sobre el trauma y la memoria

Luego de una exitosa temporada en el Teatro del Puente, la Compañía Nuevenoventa vuelve con Perro Muerto, obra que marca el cierre de su trilogía Trabajos de Mierda.

Esta trilogía, compuesta por Estos días, Mutuo (des)acuerdo de las partes y ahora Perro Muerto, explora, desde distintas perspectivas, las formas en que el trabajo afecta la sensibilidad humana en un contexto marcado por la precarización.

Con humor negro y mirada crítica, en Perro Muerto la atención se desplaza hacia una dimensión social del trabajo: la memoria histórica.

La obra se desarrolla en la Funeraria Vivaldi, un negocio familiar en crisis, al borde de la quiebra. Todo se complica cuando reciben una solicitud inesperada de un exmilitar condenado por crímenes de lesa humanidad, que se ha suicidado para evadir la justicia y su hija quiere que ellos se hagan cargo del funeral. Atender o no el encargo se convierte en el eje de un conflicto que trasciende lo laboral y enfrenta a los personajes con la herencia de un pasado que no vivieron, pero que aún los atraviesa.

Perro Muerto es una comedia en clave trágica. El humor surge del absurdo, de lo inoportuno, de esas frases que se dicen cuando no se deberían decir. Una risa que está al borde del llanto. La puesta en escena trabaja con precisión el ritmo, el silencio y el gesto: cada palabra, cada pausa y cada movimiento están afinados como una partitura musical.

“Se pone en escena el peso intergeneracional de la dictadura desde un lugar íntimo y cotidiano”, señala Ignacio Peralta, director y dramaturgo. “No buscamos representar el trauma desde la violencia directa, sino desde la huella que dejó, desde lo que sigue operando silenciosamente en nuestras decisiones y en nuestros cuerpos”, agrega.

Con este montaje, Nuevenoventa cierra su trilogía Trabajos de Mierda, cuyas obras anteriores se han presentado en salas como Teatro UC, ICTUS, Teatro del Puente y Teatro Sidarte. Reconocida por su dramaturgia contemporánea, la compañía sigue abordando temas sociales complejos con una mirada fresca y cercana.

Perro Muerto llega con seis funciones a Teatro ICTUS para reencontrarse con el público y continuar la conversación sobre memoria, herencia y justicia desde un lugar íntimo, humano y profundamente actual.

«Desde ICTUS reafirmamos nuestro compromiso con compañías emergentes que no solamente aportan al trabajo de memoria que tanto visibilizamos en nuestra sala, sino que refresca también el paso de nuevas generaciones que son fundamentales para conectar con las nuevas audiencias y miradas estéticas», señalaron desde la entidad cultural, invitando a la comunidad a acercarse y ver esta inolvidable obra.

El Ciudadano