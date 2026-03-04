Los Fabulosos Cadillacs agotan preventas para su gira de 40 años en Chile

La emblemática agrupación argentina regresa a Viña del Mar y Concepción este abril de 2026 con un espectáculo que repasa cuatro décadas de historia musical. Desde hoy se encuentra disponible la venta general de tickets

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Tras agotarse las preventas en tiempo récord, la banda liderada por Vicentico inicia hoy la venta general de entradas para sus presentaciones en regiones. El grupo, referente indiscutido del rock y el ska en español, celebrará sus 40 años de trayectoria con dos conciertos que prometen ser hitos culturales en el centro y sur del país.

El paso de la gira aniversario por Chile contempla una primera escala el viernes 10 de abril en la Quinta Vergara de Viña del Mar. Posteriormente, el sábado 11 de abril, el conjunto se trasladará a Concepción para presentarse en el centro de eventos Sur Activo. La rapidez con la que se han despachado los primeros boletos a través de la plataforma Passline confirma la vigencia de una banda que ha sabido traspasar generaciones con un sonido único y una energía inagotable sobre el escenario.

Un repertorio cargado de himnos y vigencia histórica

El espectáculo está diseñado como un recorrido exhaustivo por el legado de la agrupación, incluyendo piezas fundamentales como «Matador», «Siguiendo la Luna» y «Mal Bicho». Estos conciertos no solo representan una celebración de longevidad artística, sino también un reencuentro íntimo con un público que ha transformado sus canciones en verdaderos estandartes de la cultura latinoamericana. La producción asegura una puesta en escena a la altura de las cuatro décadas que cumple el proyecto, destacando la potencia de sus vientos y la lírica que los convirtió en leyendas.

La cita en la Ciudad Jardín y en la capital del Biobío marca uno de los puntos más altos de la agenda de conciertos para este primer semestre de 2026. Con la venta general ya disponible, se espera que los tickets restantes se agoten en las próximas horas, consolidando estas dos fechas como eventos imperdibles para los amantes del ritmo y la resistencia musical que caracteriza a los Cadillacs.

