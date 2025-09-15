Los Ríos Territorio Escénico: ya está activa la 3era convocatoria para las Artes Circenses 2025

La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Los Ríos ha lanzado la tercera convocatoria de su programa Los Ríos Territorio Escénico III – Artes Circenses 2025, una iniciativa crucial para el desarrollo y fortalecimiento del ecosistema cultural regional. Esta convocatoria está dirigida a todos los agentes culturales, artistas, compañías, colectivos y técnicos vinculados a las artes escénicas que residan o trabajen en la Región de Los Ríos. El objetivo principal es la creación de un mapa vivo del circo regional a través de Cartografías Participativas.

¿Qué son las Cartografías Participativas?

Las Cartografías Participativas son la columna vertebral de esta convocatoria. A través de sesiones de trabajo online divididas por zonas (Norte, Centro y Sur), se busca recopilar información detallada para visibilizar el panorama actual del circo y las artes escénicas en las 12 comunas de la región. Estas jornadas no solo servirán para mapear, sino también para fortalecer la comunicación y las redes de colaboración entre artistas, gestores y agentes culturales, identificando desafíos y oportunidades específicas de cada territorio.

Este proceso culminará con un encuentro presencial denominado “Polinización Cruzada”, donde se compartirán los resultados de las cartografías y se trazarán propuestas colaborativas para potenciar el sector a nivel regional.

¿Cómo participar en la convocatoria?

Participar en esta importante iniciativa es gratuito y sencillo. Si eres artista, gestor o técnico de las artes escénicas y desarrollas tu trabajo en la Región de Los Ríos, solo necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Residir o desarrollar actividades artísticas o culturales en alguna de las 12 comunas de la Región de Los Ríos.

Pertenecer al ámbito de las artes escénicas (circo, teatro, danza, narración oral, títeres u ópera).

Completar el formulario de inscripción disponible en la página web de Comunidad Creativa Los Ríos.

Fechas clave del proceso

No pierdas la oportunidad de sumarte a esta iniciativa. Ten en cuenta las siguientes fechas para las jornadas de Cartografías Participativas por zona y el encuentro final:

Zona Centro: 26 de septiembre (15:00 a 17:00 horas) para Valdivia-Niebla, Los Lagos y Paillaco.

Zona Sur: 3 de octubre (15:00 a 17:00 horas) para La Unión, Río Bueno y Lago Ranco.

3 de octubre (15:00 a 17:00 horas) para La Unión, Río Bueno y Lago Ranco. Encuentro presencial «Polinización Cruzada»: 17 de octubre (10:00 a 13:00 hrs.) en Valdivia.

La primera sesión, correspondiente a Zona Norte – Lanco, Panguipulli, San José de la Mariquina y Futrono – se realizó el pasado 12 de septiembre.

Este proceso representa una gran oportunidad para que quienes hacen circo y artes escénicas en Los Ríos aporten con sus experiencias, encuentren alianzas territoriales y contribuyan a una hoja de ruta que fortalezca el ecosistema escénico regional.



Foto encabezado: cultura.gob.cl.

