Los Tigres del Norte en vivo el 19 de diciembre en el Movistar Arena: «Cada vez que vamos a Chile nos sentimos como en casa»

Desde Ciudad de México, el grupo musical Los Tigres Del Norte anunció una “verdadera fiesta con historias, corridos, cumbias, música ranchera y mucho baile”, en su presentación programada para diciembre de 2025 en Santiago (Movistar Arena).

El grupo mexicano de música norteña, integrado por Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández y Oscar Lara, vuelve a Chile con su más reciente trabajo discográfico, «La Lotería».

Los creadores de clásicos regionales como “Jefes de jefes”; “La Puerta Negra”; “Contrabando y Traición” y “La Reina del Sur”, entre muchos otros, se reencontrarán con el público chileno por quinta vez en su carrera y con una vigencia a toda prueba, enmarcada en sus dos nominaciones recientes a los Latin Grammy en las categorías “Mejor Álbum de Música Norteña” y “Mejor Canción Regional Mexicana” por “La Lotería”.

El evento de la 26ª Entrega Anual del Latin Grammy se realizará el jueves 13 de noviembre de este 2025 en el MGM Gran Garden Arena en Las Vegas (EEUU) y a pocas semanas de su esperado show en Santiago.

“Chile es un país que desde hace muchos años ha apoyado la carrera musical de Los Tigres del Norte y cada vez que los visitamos constatamos que el gusto por la música de estos servidores va en ascenso, así que es el público es el que nos motiva a regresar”, señala la banda desde el DF mexicano, reiterando que la noche del viernes 19 de diciembre el público vivirá una fiesta llena de folclor mexicano.

“Habrá historias, corridos, cumbias, música ranchera, baladas y mucho baile”, detallaron, señalando además que habrá sorpresas y un espectáculo divertido y muy dinámico.

Primeros años y un ‘feat’ con artistas chilenos

Los oriundos de la ciudad de Sinaloa -ubicada en el noroeste de México- guardan bellos recuerdos de sus primeros años de relación con el público chileno y notan que el cariño de los fans se mantiene intacto e incluso ha aumentado.

“Tenemos muchos recuerdos hermosos desde los primeros años que empezamos a visitar Chile cuando apenas nuestra música y presencia se hacía notar. Hemos tratado de estar físicamente lo más posible en su país para poder ir creciendo y evolucionando en el gusto del público chileno. Hoy en día, nos damos cuenta de que el gusto por nuestras canciones ha crecido y que el público conoce e identifica no solo lo temas sino también a cada uno de los integrantes del grupo”, sostienen desde su natal Sinaloa.

La banda destaca el talento de los artistas chilenos y no descartan trabajar en una colaboración con alguno de ellos: “Nos encanta la idea de poder tener una colaboración con algún artista chileno, cabe mencionar que con nosotros han colaborado productores, directores y compositores de este hermoso país así que no estamos ajenos al talento y estamos siempre dispuestos a las propuestas musicales que puedan surgir”, aseveran.

Con ventas que ascienden a los 30 millones de discos, “Los Tigres del Norte” son una de las agrupaciones más connotadas del género en el mundo, debido a su larga trayectoria que contempla seis Premios Grammy Internacional y 12 Grammy Latinos, además de participar en más de 40 películas, consolidando un legado cultural y de trascendencia de la música mexicana para el mundo.

Respecto a su último trabajo, La Lotería es también el nombre de su primer sencillo, el que utiliza las cartas de este tradicional juego de apuestas como metáfora para analizar fenómenos políticos, temas de migración, diversos acontecimientos que han afectado a la comunidad latina en varios lugares del mundo.

Las entradas están a la venta en Punto Ticket

