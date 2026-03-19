Magallanes celebra la tradición oral con un gran encuentro de cantoras chilenas

La región de Magallanes se convertirá en sede para el folclor nacional a finales de marzo. En el marco del Día Nacional de la Cantora Chilena, la asociación ASONCADECH, junto a la Seremi de las Culturas, presentará una serie de conciertos que buscan poner en valor el rol de la mujer como custodia de la identidad rural y urbana de Chile.

El evento reúne a quince exponentes provenientes de diversas localidades, desde Copiapó hasta Valdivia, quienes se sumarán a las voces locales para interpretar géneros tradicionales que han pasado de generación en generación.

Programación

El encuentro tendrá un inicio descentralizado el jueves 26 de marzo a las 17:30 horas en el Gimnasio Municipal de Villa Tehuelches (Laguna Blanca). Posteriormente, la celebración se trasladará a Punta Arenas los días viernes 27 y sábado 28 de marzo.

Ambas jornadas en la capital regional se llevarán a cabo a las 19:00 horas en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro. La entrada es liberada, pero requiere el retiro previo de invitaciones en las oficinas de la Seremi de las Culturas (Pedro Montt 809), disponibles desde el pasado miércoles 18 de marzo.

Un tributo a la «Primera Dama de la Tonada»

La conmemoración tiene un trasfondo histórico profundo: honrar el natalicio de Matilde «Chabelita» Fuentes, figura clave del folclor y fundadora de «Las Morenitas». Esta fecha, oficializada por ley en 2022, reconoce a las cantoras como baluartes del patrimonio inmaterial.

Desde la organización destacan que el objetivo es mantener vivo el trabajo de referentes como Chabelita, Violeta Parra y Margot Loyola. Sobre la importancia de este legado, se resalta la misión de las artistas participantes:

«Han dedicado su vida a preservar la riqueza de la música tradicional, esa que se hereda de generación en generación».

Fuente: Cultura.gob.cl.

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