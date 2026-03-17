Marionetas se toman el Muelle Prat en una nueva edición de “Caleta de Títeres”

La ciudad de Valparaíso se prepara para conmemorar el Día Mundial del Títere y la Marioneta el próximo domingo 22 de marzo. El Muelle Prat será el epicentro de esta festividad que busca acercar las artes escénicas a toda la familia mediante el Festival “Caleta de Títeres II”. La jornada comenzará a las 13:00 horas con una oferta variada que incluye la exhibición de marionetas gigantes y un espacio dedicado exclusivamente al Teatro Lambe Lambe.

Identidad local y creación colectiva en el puerto

La iniciativa cultural busca fomentar la colaboración entre las compañías de la zona y fortalecer el tejido artístico regional. Agrupaciones como Talán-Talán, Compañía Terrestre, Lorenzo Títeres, La Bululú y LaBarconeta serán las encargadas de dar vida a este colorido encuentro en el espacio público. Según explican sus organizadores, el propósito fundamental es consolidar una vitrina de creación y exhibición que permita visibilizar el trabajo de las compañías locales en un entorno ciudadano y participativo.

Un escenario flotante en la bahía de Valparaíso

El momento más distintivo de la programación ocurrirá durante la tarde, entre las 17:00 y las 18:15 horas, con funciones que se desarrollarán sobre cuatro embarcaciones. El público podrá disfrutar de obras como “Océano Pacífico”, “Las Cantoras del Puerto”, “Olvídame” y “El Gato Aníbal” mientras navega por las aguas del puerto.

Los organizadores del festival definen esta propuesta como una oportunidad para adentrarse en el mar y vivir una experiencia única junto a los títeres. Para asegurar un cupo en estos paseos náuticos, los interesados deben realizar una inscripción previa a través del formulario digital oficial del evento.

El II Festival “Caleta de Títeres” es una iniciativa desarrollada gracias al trabajo conjunto entre la asamblea Titiritera ATTICH V, Fundación TeatroMuseo del Títere y el Payaso, Empresa Portuaria Valparaíso, Centex y Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Fuente: Cultura.gob.cl.

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