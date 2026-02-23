Marta U: el potente diálogo entre el flamenco y la memoria que recorre Chile

Bajo la dirección de la bailaora y coreógrafa chilena Paulina Fornes, radicada en Sevilla, la obra «Marta U» llega a los escenarios nacionales para ofrecer una experiencia que trasciende lo artístico. El montaje utiliza el lenguaje del flamenco y la danza contemporánea para relatar la historia de Marta Ugarte Román, profesora y activista que se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la violencia estatal de 1976. Esta propuesta – llena de un intenso virtuosismo técnico -, se posiciona como un ejercicio de reivindicación social que utiliza el cuerpo como canal de memoria y testimonio.

La puesta en escena destaca por su riqueza sonora, integrando ritmos tradicionales sudamericanos y fragmentos de «El Gavilán» de Violeta Parra. En esta gira 2026, la obra contará con colaboraciones de primer nivel, incluyendo la participación de Pascuala Ilabaca en la Quinta Región y de la artista Canarito en la capital del Biobío. La dirección de Fornes apuesta por una narrativa orgánica, inspirada en referentes del teatro físico y la danza alemana, donde el taconeo y el movimiento se convierten en las herramientas principales para confrontar el horror de la desaparición y la esperanza de la justicia.

Una propuesta interdisciplinaria con proyección internacional

El proyecto artístico liderado por Fornes ha sido reconocido en certámenes internacionales, obteniendo distinciones en España y participando en el prestigioso Festival de Avignon en Francia. Esta trayectoria respalda una creación donde la interpretación y la dramaturgia son el eje central de cada movimiento. Al reunir a talentos nacionales de diversas disciplinas, En-Granaje Danza logra un engranaje humano que reflexiona sobre la impunidad y la dignidad, invitando al espectador a una inmersión sensorial donde la historia de Marta Ugarte encuentra un nuevo eco en la actualidad chilena.

Coordenadas

• Valparaíso: viernes 27 de febrero a las 19:00 horas en el Teatro IPA, Condell 1349.

• Puchuncaví: sábado 28 de febrero a las 21:00 horas en el Club Gastronómico Ojos de Agua. Calle Horconiana al final, La Chocota.

• Concepción: jueves 5 de marzo a las 19:30 horas en la Sala Principal del Teatro Biobío. Avenida Cardenal Raúl Silva Henríquez 477.

• Santiago: viernes 6 de marzo a las 18:30 horas en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, en Peñalolén, donde se recibirá un aporte voluntario en apoyo a la gestión artística de la compañía.