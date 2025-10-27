«Mesa Compartida: El Juego de Mesa en Chile»: exposición en Centro Cultural La Moneda explora la historia lúdica nacional

En el marco del Mes del Diseño, el Centro Cultural La Moneda (CCLM) y el Área de Diseño del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio invitan a visitar la exposición «Mesa Compartida: El Juego de Mesa en Chile». La muestra es un recorrido nostálgico e intelectual. explora el rol de los juegos de mesa en el tejido social chileno, abarcando desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.



Bajo la curaduría de Juan Pablo Vergara, «Mesa Compartida» propone una comprensión profunda del juego como una dimensión humana esencial y transversal, indisociable de nuestra historia y constitutiva de nuestro patrimonio cultural. Presente en la vida cotidiana, el jugar se transforma al ritmo de los cambios sociales: es un espacio de entretención, pero también de encuentro, diálogo y reflexión, capaz de desafiar tanto nuestros sentidos como nuestro intelecto.

Más de 80 años de lúdica historia nacional

En Chile, los juegos de mesa han acompañado la vida familiar, escolar y comunitaria de distintas generaciones y contextos sociales, reflejando las transformaciones culturales, políticas y afectivas de cada época. Por ello, «Mesa Compartida» ofrece un recorrido por más de 80 años de historia lúdica en el país, desde los primeros juegos industriales hasta el auge del diseño independiente chileno y las propuestas contemporáneas.

La exposición reúne más de 30 piezas originales – entre ellas el cacho, el dominó, Gran Capital, El Ataque, las cartas Mitos y Leyendas, Trivia chilena, Mi tierra, Donde las papas queman y Ranking Top, entre otras – con el propósito de agudizar nuestra mirada sobre estos objetos lúdicos y, al mismo tiempo, presentarlos como un espejo de nuestra vida colectiva, sus reglas, imágenes y silencios.

Con una museografía diseñada para configurar una experiencia lúdica, «Mesa Compartida» también invita a los públicos a jugar en familia y entre amigos y amigas.

A la exposición, se añade una selección de juegos de mesa donada por LudiChile, y que se encuentra disponible en el Espacio Lector del centro cultural. Y también el anuncio de la “Jugatón”, una iniciativa que se realizará en el CCLM durante este verano, y que convocará a personas de todas las edades a compartir y a reconocerse a través de los juegos de mesa.

“Mesa compartida: el juego de mesa en Chile” está en exhibición de martes a domingo (10 a 19 horas), hasta el 8 de marzo de 2026, en la Galería Diseño del Centro Cultural La Moneda. Entrada liberada.



Fuente: Cclm.cl.

