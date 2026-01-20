Ministerio de las Culturas inaugura moderna flota de bibliomóviles

La iniciativa contempla la renovación y puesta en marcha de vehículos adaptados a la geografía de cada región, desde furgones 4×4 hasta camiones equipados con paneles solares para contar con al menos uno de ellos en cada región del país

Autor: El Ciudadano
En un hito para la descentralización cultural, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presentó este viernes 16 de enero una nueva flota de bibliomóviles de última generación. La ceremonia, realizada en la Plaza de la Constitución, fue encabezada por la ministra Carolina Arredondo, junto a autoridades del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat).

Esta iniciativa garantiza que cada región de Chile cuente, al menos, con una biblioteca móvil equipada para enfrentar los desafíos geográficos del país, cumpliendo con el compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric de asegurar el acceso al conocimiento en zonas extremas.

Cultura sobre ruedas: tecnología 4×4 y pertinencia territorial

A diferencia de proyectos anteriores, esta flota no es uniforme. Bajo un modelo de gestión territorial, cada región seleccionó el vehículo más apto para su clima y terreno. El proyecto incluye un bibliomóvil para 15 regiones del país que incluye furgones y camiones con tracción 4×2 y 4×4, garantizando que el servicio no se detenga por condiciones de nieve, barro o aislamiento extremo.

“Estos bibliomóviles no solo transportan libros. Transportan encuentros, imaginación y memoria”, destacó la ministra Carolina Arredondo.

Cada unidad inicia su recorrido con 380 libros seleccionados bajo criterios de bibliodiversidad. El catálogo incluye narrativa infantil y juvenil, poesía chilena y narrativa gráfica. El catálogo también contempla textos sobre patrimonio natural, flora, fauna y memoria de pueblos originarios, y herramientas de mediación lectora como sets de kamishibai.

Sustentabilidad e inclusión universal

La nueva flota del Serpat destaca por estándares tecnológicos de vanguardia:

  1. Autonomía Energética: Paneles fotovoltaicos que permiten operar hasta 8 horas sin conexión eléctrica.
  2. Inclusión: Rampas plegables y elevadores hidráulicos para personas con movilidad reducida.
  3. Capacidad: Los camiones pueden albergar hasta 2.000 ejemplares, contando además con climatización y conectividad para los usuarios.

Chile: referente mundial en bibliotecas móviles

Con este lanzamiento, Chile refuerza su posición como líder en servicios bibliotecarios itinerantes, una historia que comenzó en los años 60. Actualmente, la red cuenta con 53 servicios activos, fortaleciendo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP).

Las nuevas unidades estarán plenamente operativas durante este 2026, recorriendo rutas rurales y localidades alejadas para llevar la lectura a cada rincón del territorio nacional.

Fuente: Cultura.gob.cl.
