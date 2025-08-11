Muestra bipartita «A/somos de Perec» de las profesoras Luz Condeza y Nuri Gutés

Las profesoras Luz Condeza y Nuri Gutés en esta oportunidad comparten un espacio para entregar una muestra bipartita que han denominado «A/somos de Perec», en donde estrenarán dos piezas coreográficas independientes en propuestas y factura.

Las profesoras han querido dar tributo al escritor George Perec [en la fotografía], observando en su obra, el juego y el riesgo de descubrir en la escritura un universo sorprendente. Evocar su nombre hoy es prender una chispa que no se apaga sobre su universo tan singular. Luz Condeza y Nuri Gutés colaboran para poner en escena cada obra; “el tiempo nos atañe y las vivencias que hoy tenemos del cuerpo son breves. Esta muestra en sala Agustín Sire expone en nuestras realidades del lenguaje y sus resonancias. Descubrir las lógicas de la creación a través del cuerpo que interpreta y se involucra es nuestro primer deseo», aseguran. De esta forma, presentan su trabajo entre objetos, sonoridades, y simbologías temporales, cuestionando el tiempo escénico.

La pieza «Seno Skyring; afables del tiempo», de Nuri Gutés interpretada por Sonia Araus e Isabel Carvallo, muestra a dos mujeres que en la madurez se vuelven a encontrar junto a lo coreográfico, para restablecer la duplicidad en esta danza. Un dúo es un espejo que permite valorar la amistad convergiendo en un desafío, narrando un tiempo imaginado en el lenguaje del cuerpo.

La pieza «Táctic#s: la agencia de la materia», de Luz Condeza, interpretada por Vania Pascualetti, Amaru Toro, y Belén Lobos, surge a partir de la pregunta escénica de cómo los objetos y las materialidades se resignifican cuando las pensamos performativamente. Propone una ecología relacional entre sujeto y objeto, en la cual emerge la agencia del objeto desde sus propiedades identitarias e inestables. Un puzzle de escenas habitadas por un trío de bailarines, organizadas en una dramaturgia arte-factual.

Coordenadas:

Duración del programa: 50 minutos

Fechas: 13 y 14 de agosto a las 19:30 horas.

Dirección: Sala Agustín Siré, Morande 750.

Entrada Liberada.



Asimismo, se incluye una fecha el 19 de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural España, Providencia 927.

Fuente: Facultad de Artes de la Universidad de Chile