La muestra analiza desde criterios arquitectónicos los espacios domésticos de novelas chilenas como Casa de campo de José Donoso, La casa de los espíritus de Isabel Allende,  Nocturno de Chile de Roberto Bolaño y Allegados de Ernesto Garratt

Muestra «Planimetría literaria de la novela chilena» sigue durante marzo en la Biblioteca Nacional
La Universidad Finis Terrae presenta esta exposición que estará disponible hasta marzo de 2026 en la Biblioteca Nacional y que analiza desde criterios arquitectónicos y literarios los espacios domésticos de novelas chilenas como Casa de campo de José Donoso, La casa de los espíritus de Isabel Allende,  Nocturno de Chile de Roberto Bolaño y Allegados de Ernesto Garratt, entre otras. Esta es una demostración de que la arquitectura puede funcionar como un método de lectura cultural, al permitir analizar y representar los espacios que habitan las narrativas.

La iniciativa “Planimetría literaria de la novela chilena”, creada por académicas de la Universidad Finis Terrae, es un proyecto de transferencia cultural que integra investigación, creación y divulgación. Su propósito es examinar el vínculo entre literatura, territorio y cultura desde una perspectiva transversal.

La exposición, que primero estuvo instalada en la Casa de Estudios de la Universidad Finis Terrae y que sigue en la Biblioteca Nacional, propone un recorrido visual y conceptual por distintos territorios simbólicos presentes en la narrativa chilena. A través de materiales, documentos y representaciones, la muestra invita a reflexionar sobre la forma en que los espacios se transforman en escenarios identitarios dentro del relato literario.

La exposición hace un recorrido por siete reconocidas novelas chilenas: Casa grande (Luis Orrego Luco, 1908), La mampara (Marta Brunet, 1946), Casa de campo (José Donoso, 1978), La casa de los espíritus (Isabel Allende, 1982), El nadador (Gonzalo Contreras, 1997), Nocturno de Chile (Roberto Bolaño, 2000) y Allegados (Ernesto Garratt, 2017), en las que el espacio doméstico juega un rol fundamental.

Patricia Poblete Alday, investigadora responsable de este proyecto, explica la relevancia de los inmuebles: “Las casas aquí son más que un escenario o un decorado: dan cuenta de formas de habitar, de relacionarnos y de proyectar el mundo, que trascienden lo literario para interpelarnos como sociedad”.

El proyecto es una demostración de que la arquitectura puede funcionar como un método de lectura cultural, al permitir analizar y representar los espacios que habitan las narrativas. En esta iniciativa, cinco estudiantes de la Escuela de Arquitectura desarrollaron proyecciones planimétricas de distintas novelas chilenas, traduciendo sus espacios literarios en representaciones arquitectónicas. El trabajo evidencia cómo la narrativa no solo describe territorios, sino que también construye imaginarios de ciudad y formas de domesticidad.

El montaje de la exposición en la Biblioteca Nacional -donde estará hasta marzo de 2026- es uno de los hitos importantes de este proyecto- . Francisca Lange, académica de la Escuela de Literatura de la Universidad Finis Terrae y coinvestigadora del proyecto, señaló: “Que esta exposición haya llegado a la Biblioteca Nacional representa un reconocimiento al trabajo académico y creativo que impulsa nuestra Universidad. Es una oportunidad para proyectar el valor de la literatura chilena y reafirmar el compromiso de la Finis Terrae con el desarrollo cultural del país”.

Finalmente, desde la Biblioteca Nacional se destaca el aporte de la exposición para la literatura nacional y, sobre todo, como una forma original de acercar la novela chilena a los nuevos lectores. “La exposición propone un espacio intercultural, donde confluyen la literatura y la arquitectura. Los espacios físicos son fundamentales en estas novelas ya que se convierten en representaciones físicas de sentimientos, sensaciones y contextos sociales”, señala Soledad Abarca, Directora de la BN.

