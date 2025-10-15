Artista Desconocido estrena “Improbable”: rock alternativo y emoción profunda en su nuevo single

La banda nacional ha lanzado una importante seguidilla de singles este 2025

Artista Desconocido estrena “Improbable”: rock alternativo y emoción profunda en su nuevo single
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El proyecto chileno Artista Desconocido sigue demostrando su prolífica actividad creativa con el lanzamiento de su más reciente single “Improbable”. La canción ya puede escucharse en todas las plataformas digitales, un nuevo hito en el intenso ciclo de estrenos que la banda ha mantenido durante 2025.

«Improbable»: la dimensión emocional del rock alternativo

¿Qué pasa cuando la lógica es desafiada por la emoción? “Improbable” explora esos encuentros inesperados que revelan una dimensión sentimental más profunda.

Fiel a su sello, el grupo transita con maestría entre el rock alternativo y el pop introspectivo, creando un rico paisaje sonoro que invita a la contemplación. La canción destaca por el diálogo sensible y atento entre guitarras, bajo y percusión, elementos que se conjugan para sostener una atmósfera cargada de sentimiento.

Un universo musical en constante construcción

El lanzamiento de “Improbable” se suma a una impresionante seguidilla de estrenos que han definido el sonido de Artista Desconocido este 2025: “Rebelión”, “Somnus”, “Prohibido”, “Ilusión 1”, “El primero & el último”, “Ilusión 2”, “Pequeña Bahía” y “Amor Cuántico”.

A lo largo del año, la banda ha delineado un universo musical que combina energía y reflexión, abordando temas universales como los vínculos humanos, el paso del tiempo y la transformación personal. Cada single consolida una propuesta musical sincera, libre de lugares comunes y marcada por la constancia y la experimentación.

Escucha «Improbable» aquí.

Fuente: Musicachilena.cl.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

Luego de su asombroso debut en EEUU, banda chilena Consequence of Energy lanza su segundo single "Into The Void"

Hace 1 mes
El Ciudadano

La creación no descansa: Actividades Ch.ACO+ durante todo agosto, en Santiago

Hace 2 meses
El Ciudadano

Rock Hudson vuelve tras 20 años y lanza "Lumen", su tercer disco

Hace 3 semanas
El Ciudadano

El cuarteto Matorral anuncia gira por el Reino Unido y nuevo single

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Carlos Vandal presenta su nuevo sencillo “Whispers Dance”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Nada es como antes: El documental de La Patogallina llega a centro arte alameda

Hace 2 meses
El Ciudadano

Desde Valdivia, Camilo Eque estrena “Muta”: un viaje poético y sonoro que anuncia su nuevo disco

Hace 6 días
El Ciudadano

Manuel García, Illapu,  Patricio Anabalón y Nano Stern acompañarán a Silvio Rodríguez en sus conciertos en Chile

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Tamara Correa lanza “Culpa”: nuevo single sobre el abuso sexual infantil y el poder de la sanación

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano