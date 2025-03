‘Fredy’ cuenta más de 25 años cautivando a Puebla con los grandes éxitos del bolero

La ovación que ha recibido de su público desde hace más de 25 años ha sido el motor para que Pablo Bonilla, también conocido como «Fredy», se instale en las principales calles del municipio de Puebla para deleitar a las personas con los éxitos más grandes del bolero.

Un micrófono, una bocina y un recipiente para recibir propinas son los objetos primordiales para que Fredy, de 79 años de edad, arme su «escenario» en el primer cuadro de la ciudad, donde interpreta sus canciones favoritas de los cantantes Luis Miguel y José José.

Desde hace dos años, forma parte del programa «Artistas Urbanos» del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), cuya oportunidad le ha servido para recordar el sacrificio que ha hecho para alcanzar sus sueños en la música.

En entrevista con El Ciudadano México, Pablo Bonilla compartió que su amor por el canto es una herencia musical por parte de su madre, quien formaba parte del coro de la iglesia.

Compartió que inició su carrera junto a unos amigos en un grupo musical y actualmente ofrece shows en eventos especiales.

Para «Fredy» no existen limitaciones de ningún tipo, pues incluso su etapa como cantante se vio pausada fugazmente cuando tuvo que ser intervenido por un tumor intestinal.

Aunque se le recomendó descansar 15 días, sólo estuvo cuatro días en cama y decidió tomar su micrófono y salir a las calles a continuar persiguiendo su sueño como cantante.

Reconoció que cantar en las calles no es por necesidad, es por el amor que le tiene al canto y por la emoción con que lo reciben las personas que transitan diariamente en el Centro Histórico. Expresó:

«Siento mucha alegría, veo que les agrada mi voz y las piezas que pongo (…) la gente me alaba, sé que no canto muy bien pero ellos me aplauden, estoy muy contento» .