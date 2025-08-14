Gary Ramos vuelve con Beto y Bella y la duda de Beni, nuevo título de la popular serie literaria infantil

El reconocido escritor venezolano Gary Ramos regresa al mundo editorial con su más reciente obra, Beto y Bella y la duda de Beni. Este nuevo título se suma a la exitosa serie infantil Beto y Bella, que ha conquistado a miles de lectores al abordar temas de migración e inclusión de manera conmovedora y accesible.

Con más de 30 mil ejemplares vendidos de sus dos primeros libros, la colección, publicada por Editorial Zig-Zag, se ha consolidado como un recurso fundamental para que familias y educadores conversen con niños y niñas sobre la diversidad, la empatía y el sentido de pertenencia.



Una historia que resuena en la infancia migrante

En esta tercera entrega, el protagonista es Beni, hijo de las guacamayas Beto y Bella, quienes migraron desde el Amazonas al sur. Beni, al enfrentarse a la pregunta «¿quién soy realmente?», emprende un viaje de autodescubrimiento. La historia aborda de forma sutil y profunda la realidad de miles de niños y niñas nacidos en Chile de padres migrantes, quienes a menudo se cuestionan sobre su identidad: «¿soy chileno o extranjero?».

Ramos, quien vive en Chile desde hace más de una década, se inspira en su propia experiencia como migrante para crear relatos que promueven la convivencia sana. «Mis libros buscan abrir la conversación en casa acerca de la migración… [para] tener una mejor sociedad», comenta el autor.



El libro, ilustrado por la artista chilena Marianela Frank, se destaca por sus expresivas imágenes de fauna y flora. Además, para fomentar la inclusión y el diálogo intercultural, el libro incluye una versión en creol haitiano, convirtiéndolo en una valiosa herramienta para mediadores de lectura, familias y profesores que buscan derribar prejuicios y abrir espacios de conversación sobre el respeto y la diversidad.



Beto y Bella y la duda de Beni ya se encuentra en librerías del país y en zigzag.cl

Puedes leer un adelanto del libro aquí