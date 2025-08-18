Se viene el lanzamiento de “Lo que hay que soñar hay que vivirlo, una crónica musical sobre El Macha”

La sorprendente historia del fundador de las bandas Lafloripondio, Chico Trujillo, y Macha & El Bloque Depresivo

Se viene el lanzamiento de “Lo que hay que soñar hay que vivirlo, una crónica musical sobre El Macha”
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En el mes de septiembre se publicará “Lo que hay que soñar hay que vivirlo, una crónica musical sobre El Macha”, libro independiente que aborda la carrera y alcance musical y artístico de Aldo “Macha” Asenjo y de sus tres proyectos principales: Lafloripondio, Chico Trujillo, Macha & El Bloque Depresivo.

Con un prólogo del autor argentino Mariano Ludueña y con crónicas que abordan los orígenes del músico en Villa Alemana a mediados de los 90, pasando por sus giras europeas, el impacto transversal de Chico Trujillo y el sorprendente fenómeno de Macha & El Bloque Depresivo, el libro propone en 200 páginas, una mirada cercana y detallada sobre el recorrido profesional de este especial y querido artista chileno.

Su autor es Cristóbal González Lorca, músico, productor y escritor chileno que ha firmado hasta ahora cinco libros de música, entre ellos, Latinoamérica es grande, texto sobre Los Prisioneros, editado por Santiago Ander, ganador del premio Pulsar 2020.

El libro tendrá dos primeras presentaciones: 2 de septiembre en La Fábrica (Condel 1181), y 3 de septiembre en Gráfica popular (Erasmo Escala 2317), ambas a las 20 hrs.

Previo a estos lanzamientos, el texto se encuentra en etapa de prevención y es posible reservar copias a través del instagram del autor.

Relacionados

El Ciudadano

Macha y El Bloque Depresivo anuncian su primer concierto en el Estadio Nacional

Hace 2 meses
El Ciudadano

Mayoría en Chile exige fin de jaulas y prácticas crueles en la industria del huevo, según Estudio Ipsos 2025

Hace 1 semana
El Ciudadano

“Temporadas” es el primer single de Sombradearbol, alter ego del músico y productor Felipe Ruz

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Brasil y Cuba refuerzan la cooperación en ciencia y tecnología

Hace 2 meses
El Ciudadano

“La Corina Rojas” vuelve a escena en el Teatro Ictus

Hace 3 meses
El Ciudadano

Venezuela: Elecciones regionales y parlamentarias

Hace 3 meses
El Ciudadano

Tenaz resistencia bolivariana contra la obstinada agresión estadounidense

Hace 2 meses
El Ciudadano

Pedro, Juan y Diego vuelve a Teatro Ictus

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Susurros en mi laberinto”: Un viaje íntimo entre lo vivido y lo soñado

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano