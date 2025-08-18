Se viene el lanzamiento de “Lo que hay que soñar hay que vivirlo, una crónica musical sobre El Macha”

En el mes de septiembre se publicará “Lo que hay que soñar hay que vivirlo, una crónica musical sobre El Macha”, libro independiente que aborda la carrera y alcance musical y artístico de Aldo “Macha” Asenjo y de sus tres proyectos principales: Lafloripondio, Chico Trujillo, Macha & El Bloque Depresivo.

Con un prólogo del autor argentino Mariano Ludueña y con crónicas que abordan los orígenes del músico en Villa Alemana a mediados de los 90, pasando por sus giras europeas, el impacto transversal de Chico Trujillo y el sorprendente fenómeno de Macha & El Bloque Depresivo, el libro propone en 200 páginas, una mirada cercana y detallada sobre el recorrido profesional de este especial y querido artista chileno.

Su autor es Cristóbal González Lorca, músico, productor y escritor chileno que ha firmado hasta ahora cinco libros de música, entre ellos, Latinoamérica es grande, texto sobre Los Prisioneros, editado por Santiago Ander, ganador del premio Pulsar 2020.

El libro tendrá dos primeras presentaciones: 2 de septiembre en La Fábrica (Condel 1181), y 3 de septiembre en Gráfica popular (Erasmo Escala 2317), ambas a las 20 hrs.



Previo a estos lanzamientos, el texto se encuentra en etapa de prevención y es posible reservar copias a través del instagram del autor.