Supergrass celebra 30 años de su disco «I Should Coco», en Santiago

La banda británica Supergrass visitará por primera vez Chile el próximo 28 de agosto para un esperado concierto en la Blondie (Alameda 2879). El show se enmarca en la gira conmemorativa por el 30 aniversario de su aclamado álbum debut, «I Should Coco».

Lanzado en mayo de 1995, este exitoso disco se convirtió rápidamente en un hito del brit-pop, logrando el disco de platino en el Reino Unido. Con su irresistible y desenfadado pop rock, la banda – hoy conformada por Gaz Coombes, Mick Quinn, Danny Goffey y Rob Coombes – se consolidó como una pieza clave de aquel popular movimiento musical.

Un legado musical y una noche imperdible

A lo largo de los años, «I Should Coco» se ha transformado en una producción fundamental de la década de los 90. Sus singles más conocidos, como «Alright», «Caught by the Fuzz» y «I’d Like To Know», alcanzaron gran repercusión internacional y siguen siendo favoritos de los fans.

Tras una separación en 2010, el trío de Oxford regresó a los escenarios en 2019, retomando su agenda en 2022 después de una pausa obligada por la pandemia. Según los reportes de su gira, la banda sigue sonando fenomenalmente, interpretando su histórico álbum completo, lo que promete una noche electrizante y llena de energía.



Las entradas para este evento, una verdadera fiesta del pop rock británico, ya están a la venta a través de Puntoticket.