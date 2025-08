“Temporadas” es el primer single de Sombradearbol, alter ego del músico y productor Felipe Ruz

Guarecido en los archivos de su estudio Coscoroba – en San Sebastián, Cartagena -, encontramos el primer sencillo de Sombradearbol. Como una garza sostenida en un pie por la rama del árbol caído, el single es un tesoro del productor Felipe Ruz, que ve la luz después de un proceso de añejado que se esparce a su haber oportuno.



“Temporadas” es un tema intenso, como temporal de lluvias, quizás tempestuoso, pero a la vez es como el proceso de aceptación de algo. A la voz la guía el frenesí, pero que se calma para asumir una realidad, que se divide, se separa. A modo de introducción al artista, compartimos la siguiente entrevista:



¿Cómo es el árbol qué te da sombra? ¿Cómo lo imaginas?

Es un árbol específico, que quedaba en un campo que visité entre los 6 y los 12 años. El recuerdo es difuso, pero me parece que tenía el tamaño de un frutal, como de un ciruelo viejo. No obstante, no recuerdo haber comido ciruelas abajo de ese árbol. Pero sí de subirme, de estar abajo, de contemplar el establo, el cerro, los árboles, las vacas, la luz del sol y las sombras. Los bosques, donde se mezclan hualles con pinos y eucaliptos.



La verdad es que para mí no hay mejor sombra que la que puede dar un árbol. Por su frescura y porque además esa sombra, si miras bien, te deja ver el cielo a través del follaje del árbol. La sensación de estar refugiado, cobijado bajo un árbol. Estas ideas me motivaron a llamarle sombra de árbol a mi proyecto personal. La idea de transmitir una imagen que estimule la vida.

¿Cómo fue la producción del tema?

Esta canción se demoró diez años en ser publicada porque algunas ideas aún las tenía en mente y en un principio, el fin, era completarlas. Además de estar en procesos de aprendizaje del entorno de la producción musical, crear discos, etc.

De esta manera, lo primero que se grabó fue una toma en vivo de voz principal y guitarra acústica. Una guitarra que está afinada en Si, como algunas guitarras barítono, debido a que por esos años intentaba afinar con el La a 432Hz, en la búsqueda de más armónicos y así salir un poco del tono estándar.

Luego le hice una percusión con un teclado Casio de los pequeños de guagua SA-3, pero antes de grabarlo pasaba por un Sintetizador MS20 que aporta a la textura, las variaciones de filtros y agregarle bajos más intensos. Después grabé el teclado principal que es un Poly800 que controla a su vez, vía midi, al MS20 que es monofónico, a diferencia del Poly, entonces, su respuesta tiene algo random a las acordes que tocaba en el Poly, lo que me gusta.



Después le grabé unos coros-gritos de apoyo en la repetición de la estrofa y ahí quedó descansando varios años, hasta que en 2022 grabamos el bajo con Matías Cena y le grabé unas guitarras eléctricas: rítmica, arreglo de trémolo y un lead.



Nuevamente se estacionó en el disco duro hasta que por fin este año le grabé unos arreglos de Whammy que aparecieron en un intento de banda que tuvimos con Matías e Iván Molina por el 2014 (Aguirre).



Luego le grabamos unos coros con Fabiola Machado, en la repetición de la estrofa. Ahí apareció Romman Martínez que quería grabar unos coros también y unos pequeños acentos de guitarra. Luego con él mezclamos el tema y me ayudó a definir la versión de master final, donde pasamos la mezcla por cinta, para darle la calidez que sabe tener.



¿En qué piensas cuando haces música?

Generalmente una emoción o un pensamiento propician que broten ritmos, acordes, melodías e imágenes que pueden terminar en letras o movimientos de la música. Una vez que ya hay algo con una emocionalidad propia o un camino que se infiere, van apareciendo las posibles compañías musicales instrumentísticas de la canción. Se sienten ¿Lo piden no?



