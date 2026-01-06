Músicos y escritores realizarán homenaje a la poeta Amanda Durán 

«Misa Para Señoritas» es el nombre de un esperado encuentro cultural que se destaca por la visita de la banda “Taira y La Escala de Mercalli” y que servirá como un sentido homenaje a la aclamada poeta Amanda Durán, quien falleció en junio de 2025

Autor: Ernesto Garratt
La cita se llevará a cabo en el espacio “Santiago Secreto”, ubicado en Barrio Bellavista. 

 Liderada por la productora “Bajo Mundo”, diversos escritores, escritoras y bandas de la escena santiaguina y porteña se reunirán el sábado 10 de enero desde las 20 horas en Santiago Secreto para recordar la trayectoria y obra de la premiada poeta chilena Amanda Durán, recientemente fallecida en junio de 2025. 

Este encuentro busca unir las expresiones artísticas de Santiago y Valparaíso y comenzará con un segmento dedicado al «Registro y lecturas», el que será secundado por un programa musical durante el que se presentarán las bandas  “Cactus Andante”, “Espectro Odessa” , “Gatonauta”, “Pope Joan” y “Taira y la La Escala de Mercalli”

Toda la propuesta del evento quiere reflejar el sentir y la reflexión de una cultura en constante crecimiento, abordando miradas profundas sobre la vida y la muerte.

Amanda Durán (nacida en Chile como Daniela Pizarro) fue una escritora prolífica y artista visual cuya obra se publicó en Chile, Perú, España, Uruguay y Argentina, y se incluyó en antologías en varios otros países. Su trabajo fue reconocido por su lenguaje único y profundo, con prólogos de autores de la talla de Nicanor Parra y Raúl Zurita. También estudió teatro, condujo programas de radio literarios y trabajó como editora.

