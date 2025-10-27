Narración de un íntimo retorno: Chini.png lanza «Vía Lo Orozco», su nuevo álbum

La artista chilena viaja a la madurez que hay en la infancia, con rock electrizante y folk punzante

Narración de un íntimo retorno: Chini.png lanza «Vía Lo Orozco», su nuevo álbum
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Más que un lanzamiento, es un retorno. De eso trata “Vía Lo Orozco”, el nuevo y esperado disco de la cantautora nacional Chini.png. Una obra que mezcla inteligentemente rock electrizante y folk punzante para narrar los vaivenes del viaje literal y emocional que define su historia.

«Vía Lo Orozco»: viajando de Quilpué a la infancia

Con once canciones, “Vía Lo Orozco” se abre como un cofre del tesoro donde el territorio y la biografía personal se funden. Luego de exitosos adelantos como “Manflorita” y “Tímida”, el disco propone un recorrido íntimo por la memoria de la artista, tomando como punto de partida el tramo Quilpué–Villa Alemana, en la Región de Valparaíso. Una de las rutas más transitadas de Chile se convierte así en metáfora del regreso: un tránsito entre las heridas del presente y las huellas de infancia.

Chini.png (María José Ayarza) confiesa que este no es un ejercicio de nostalgia sencilla:

“No es una nostalgia limpia, sino un retorno caótico, lleno de polvo y ecos familiares. Es un disco que propone una arqueología emocional, revisando las primeras heridas del amor, los aprendizajes distorsionados que se heredan. La ruta – literal o espiritual – pasa por estaciones donde la ternura y la rabia conviven, donde lo que se quería olvidar termina guiando el camino”, detalla la artista visual y música.

Sinceridad y estética noventera

El álbum se desarrolla como un viaje circular, una experiencia de reparación donde volver sobre lo vivido se vuelve una forma esencial de entender quiénes somos hoy. Con una estética marcada por los años noventa, Chini.png reconstruye su universo creativo entre iglesias, videojuegos, series y la desconexión propia de lo analógico, reflejando una infancia que también es la de toda una generación.

Sobre la profundidad lírica del LP, la artista añade:

“Líricamente, me atrevo a hablar más de mi vida, de lo que se esconde detrás del personaje que me inventé para autopreservarme. Hay momentos de mucha honestidad en torno a lo que significa ser parte de una familia. Esta vez no hay un gran mito, sino una arqueología de archivo personal, en la esperanza de que ayude a cada uno a indagar en su propia infancia, en las etapas de incomodidad extrema, pero también, de las euforias”.

Tras el reconocimiento obtenido con su aclamado debut «El Día Libre de Polux», en “Vía Lo Orozco” la artista profundiza en un sonido y una narrativa singular que la consolida como una de las propuestas más originales del panorama musical nacional.

Escucha “Vía Lo Orozco” aquí.

Fuente: Musicachilena.cl.
Fotografías: Marcela González Guillén / @paula.laland (vía Instagram).
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

A Place To Bury Strangers, "la banda más ruidosa de Nueva York", encabeza el Festival Ruidograma

Hace 3 meses
El Ciudadano

El sello Quemasucabeza presenta en exclusiva Retrovisor capítulo #4: El indie chileno tiene v4gin4 dentada

Hace 3 meses
El Ciudadano

Brujo Nativo lanza su primer disco en California Cantina: una noche de rock ancestral

Hace 2 meses
El Ciudadano

Supergrass celebra 30 años de su disco "I Should Coco", en Santiago

Hace 2 meses
El Ciudadano

El cuarteto Matorral anuncia gira por el Reino Unido y nuevo single

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Del barroco al rock: GAM florece con conciertos para todos los gustos en septiembre

Hace 2 meses
El Ciudadano

Orión Lion estrena "Piano Legacy", un íntimo viaje musical a través de los paisajes de Chile

Hace 1 mes
El Ciudadano

Desde Valdivia, Camilo Eque estrena “Muta”: un viaje poético y sonoro que anuncia su nuevo disco

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Morat y Jay Wheeler estrenan el videoclip “Sin Ti”

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano