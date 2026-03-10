Nora Unda presenta «El Camino Amarillo»: un viaje sensorial de plasticina y color en el MAVI UC

A pocos días de finalizar su exitoso paso por el Museo de Artes Visuales MAVI UC, la exposición «El Camino Amarillo» de la escultora Nora Unda se consolida como uno de los hitos artísticos de este verano 2026. La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo domingo 15 de marzo, propone un recorrido introspectivo a través de un universo lúdico donde el relieve en plasticina, la porcelana en frío y el arte textil se fusionan para narrar un proceso de transformación personal.

La exhibición presenta una narrativa que transita desde la inocencia de la infancia hasta la complejidad de la identidad adulta y la conexión con la naturaleza. Bajo la guía del color amarillo como eje conductor, los visitantes pueden interactuar con una puesta en escena que rompe la formalidad tradicional del museo mediante instalaciones que invitan al juego visual y la pausa reflexiva.

La artista

Nora Unda, cuya trayectoria incluye pasos por centros culturales en El Cairo, Londres y Madrid, describe esta entrega como una oportunidad para el autorreconocimiento. «Las obras están compuestas por infinitos colores y técnicas, al igual que la naturaleza, y buscan despertar emociones y preguntas en quienes las recorren», afirma. Para la escultora, exponer en este espacio representa un logro fundamental en su carrera al compartir escenario con grandes referentes del arte nacional.

Con una cuidada selección de 41 obras, «El Camino Amarillo» no solo destaca por su propuesta estética, sino también por su capacidad de conectar con audiencias diversas a través de símbolos urbanos, mitología y elementos oníricos.

Coordenadas

• Exposición «El Camino Amarillo» de Nora Unda.

Disponible hasta el 15 de marzo de 2026. Abierta de martes a viernes entre 10:00 y 18:00 horas, sábado y domingo entre 11:00 y 19:00 horas.

Museo de Artes Visuales MAVI UC, Salas 5a y 5b. José Victorino Lastarria 307, Santiago.



Esta exhibición cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y Ley de Donaciones Culturales.



Fuente: Uc.cl.

Imágenes: @brantmayer_arte.

