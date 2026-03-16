Ñuble se prepara para recibir al mercado musical nacional e internacional en el encuentro ÑIM

La Región de Ñuble dará un paso decisivo en su consolidación como referente cultural con la realización del ÑIM (Encuentro Nacional e Internacional de la Industria Musical). El evento, programado en Chillán para los días 24 y 25 de abril venidero, no solo se perfila como una vitrina artística, sino como una plataforma estratégica para articular a músicos, gestores y empresarios del sector turístico bajo un objetivo común: proyectar la identidad local hacia mercados internacionales.

Uniendo creatividad y desarrollo económico

Impulsado por Chillán Conciertos y apoyado por el programa Viraliza de Corfo, el ÑIM abordará la música como una herramienta de transformación territorial. La programación incluye talleres, sesiones de pitch y espacios de networking diseñados para generar oportunidades de exportación para los emprendedores creativos de la zona.

Sobre la relevancia de esta cita, el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, destacó que el encuentro potencia el talento local: «Es fundamental apoyar iniciativas donde la música se une con el emprendimiento y la innovación para proyectar nuestra esencia al mundo». En esa línea, la programadora del evento, Claudia Pereira, enfatizó que esta primera edición busca elevar la identidad de Ñuble como un eje estratégico para el turismo y la economía regional.

Invitados de primer nivel y vinculación regional

El encuentro contará con una robusta presencia de expertos provenientes de México, Ecuador, Argentina y Colombia. Entre los nombres destacados figuran Charo Bogarín (Vicepresidenta del INAMU Argentina), Mario Bustamante (Agencia Fractal, México), la reconocida compositora nacional Pascuala Ilabaca, y Germán Estrada, director del espacio cultural Casa de Salud, en Concepción.

Para Camilo Escobar, director de Chillán Conciertos, la visión es clara: «La música no solo es expresión artística, sino una industria capaz de generar desarrollo y oportunidades reales para el territorio». El evento pondrá especial foco en cómo la circulación de artistas y los festivales pueden activar las economías locales y fortalecer los destinos turísticos.

La información detallada y el proceso de registro se publicarán próximamente en @nim.nuble.

Fuente: Radiostellarfm.cl.

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