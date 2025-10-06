«Oh Capitán, mi Capitán»: La Sociedad de los Poetas Muertos revive en emocionante adaptación teatral

La icónica película “La Sociedad de los Poetas Muertos” (Dead Poets Society), ganadora del Óscar a Mejor Guion en 1989 y recordada por la memorable actuación de Robin Williams, da un salto al Teatro San Ginés del Barrio Bellavista (Mallinkrodt 112, Providencia, Santiago), en una adaptación dramática que promete revivir el poético espíritu del «Carpe diem» para una nueva generación.



Esta emocionante producción teatral celebra la amistad, la lealtad y la valentía en una etapa crucial donde se forjan personalidades y destinos, llevando la poderosa historia del carismático profesor John Keating al escenario.

La lucha por vivir los sueños

“La Sociedad de los Poetas Muertos” narra la conmovedora historia de un grupo de estudiantes de la estricta Academia Welton y su profesor de literatura, quien llega para cambiar sus vidas. Keating inspira a sus alumnos a desafiar las normas, a vivir cada momento intensamente y a perseguir sus verdaderos sueños, enseñándoles el verdadero significado de “Carpe diem” (aprovecha el día).

La adaptación teatral mantiene viva la esencia de un relato que ha trascendido generaciones, mostrando cómo un maestro puede transformar el rumbo de sus estudiantes para siempre.

Un elenco de primer nivel

La puesta en escena, dirigida por Pedro Greene, cuenta con un destacado elenco que reúne a reconocidas figuras y jóvenes talentos nacionales, como Claudio Arredondo, José Antonio Raffo, Alonso Quinteros, Francisco Dañobeitía, Francisco Reyes Cristi, Vicente Almuna, Andrew Bargsted, Juan Pablo Sáez y Tito Bustamante.



El estreno del montaje está programado para el 22 de octubre, con funciones los días 23, 24, 29, 30 y 31 de octubre, a las 20:00 horas. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.cl.