Orquesta de Cámara de Chile en tour por la Región de Magallanes

La Orquesta de Cámara de Chile (OCCh), elenco estable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, inicia su tradicional itinerancia de primavera en el extremo sur del país con una ambiciosa gira por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

La programación incluye tres grandes conciertos vespertinos con acceso liberado, una presentación especial para la comunidad estudiantil de Punta Arenas, y valiosas clases magistrales, en un esfuerzo por fomentar el talento de niñas, niños y jóvenes de la región.

El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, destacó la inversión pública detrás del proyecto: «La presencia de la Orquesta de Cámara de Chile en nuestra región es un sello fundamental de la inversión pública que realizamos. Esta gira subraya nuestro compromiso con la descentralización de los servicios artísticos y el derecho ciudadano de acceder a la cultura».

Por su parte, el director titular del elenco, el suizo Emmanuel Siffert, se manifestó emocionado por visitar el territorio austral: “Estamos muy contentos de visitar el Magallanes, especialmente para mí porque viajaré por primera vez hasta lo que se conoce como el fin del mundo”.

Itinerario formativo y conciertos gratuitos en Magallanes

El programa de la OCCh incluye en lo formativo, hoy martes 25 de noviembre, una presentación para la comunidad estudiantil del Liceo Polivalente Sara Braun de la capital regional. Además, se realizarán talleres para niñas, niños y jóvenes de Punta Arenas (miércoles 26) y Puerto Natales (jueves 27).

Los conciertos del elenco nacional buscan acercar la música clásica al público. El miércoles 26 de noviembre, a las 18.30 horas, llegará al Gimnasio Municipal de Villa Tehuelche (comuna de Laguna Blanca). El jueves 27 de noviembre, a las 19.30 horas, actuará en Gimnasio José Miguel Carrera de Puerto Natales (Esmeralda N° 630).

El viernes 28 de noviembre, a las 19.30 horas, la Orquesta se presentará en el Liceo Polivalente Sara Braun (Av. Cristóbal Colón 1027, Punta Arenas). Las invitaciones para esta velada se distribuyen en la oficina de la Seremi de las Culturas (Pedro Montt N° 809).

Las puestas en escena abrirán con la suite del británico Edward Elgar, “3 piezas características, Op. 10”, que incluye los movimientos: Mazurka, Séréna de Mauresque y Contrasts, muy en el estilo Romanticismo tardío inglés. Continuará la presentación con la obra del chileno Aliocha Solovera, “Tramas discontinuas”, obra que refleja el estilo personal del compositor y su particular visión de la música contemporánea.

El programa también incluye la obra “Volviendo a casa” del músico estadounidense, Edgar Girtain, radicado en la Región de Los Lagos, cuya composición aborda temas como la nostalgia, la identidad o el retorno. Cerrará los conciertos una selección de la música del ballet «Las criaturas de Prometeo, Op. 43», de Ludwig van Beethoven.

Fuente: Cultura.gob.cl.

