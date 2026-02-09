Ovalle se prepara para recibir su 38° Feria del Libro con una nutrida programación cultural

La Plaza de Armas de Ovalle volverá a transformarse en el principal punto de encuentro cultural de la Provincia del Limarí, con la realización de la 38° Feria del Libro de Ovalle, una de las actividades más esperadas del verano en la región de Coquimbo.

El encuentro se desarrollará entre el 13 y el 22 de febrero, entre las 12:00 y las 22:00 horas, con entrada liberada y una amplia programación cultural dirigida a públicos de todas las edades.

«Durante diez días, la feria ofrecerá presentaciones de libros, conversatorios, talleres, espectáculos artísticos familiares y una variada oferta cultural con entrada liberada, consolidándose como un espacio de difusión literaria y encuentro ciudadano», señalaron desde la organización del evento.

Invitados de lujo

Entre las y los invitados destacados de esta edición están Carlos Pinto, Romina Pistolas, Simón Pesutic, Pablo Simonetti, Paola Molina, Claux.7, Andrés Montero, Francisco Ortega y María Ignacia Urzúa.

A ellos se suman autoras y autores del ámbito local y regional, lo que refuerza el carácter diverso, plural y descentralizado de esta versión del evento.

La inauguración es el viernes 13 de febrero, con una ceremonia que incluirá un reconocimiento a artistas locales, poniendo en valor su aporte a la identidad cultural y la memoria colectiva del territorio.

Además, la jornada inaugural estará acompañada por el Espectáculo Teatral «Océano», una intervención artística y comunitaria que recorrerá las calles con música, danza y elementos visuales inspirados en el mar, invitando a la comunidad a sumarse a una celebración abierta y participativa que dará inicio oficial a la feria.

«También, a lo largo de la programación, se desarrollarán conversatorios temáticos que abordarán asuntos como las políticas públicas del libro, las escrituras desde los territorios, feminismos, ilustración, cómic, memorias locales y los desafíos actuales de la lectura en contextos digitales», puntualizaron desde la organización.

Al respecto, el director ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, Ifman Huerta Saavedra, destacó la importancia de la feria: «Sabemos es una importantísima actividad veraniega para la ciudadanía cultural de toda la región. El verano ovallino no está completo sin la Feria del Libro, así que estamos trabajando arduamente para sacar adelante una nueva versión de este encuentro literario, con una parrilla de actividades que sin duda captará la atención de públicos de todas las edades».

Quince stands de editoriales

Además de las presentaciones literarias, la feria contará con más de 15 stands de editoriales con venta de libros entre las 10 hasta las 22 hrs. Todo esto, junto a diversos espacios diseñados para enriquecer la experiencia del público asistente.

Uno de ellos será el «Rincón Infantil Fomento Lector», orientado a niñas, niños y adolescentes, donde se ofrecerá una programación enfocada en incentivar la lectura temprana a través de cuentacuentos, talleres creativos y actividades participativas.

Por la noche, en tanto, las jornadas finalizarán con espectáculos de cierre que incluyen presentaciones musicales, danza y el tradicional Festival de Jazz del Verano, reforzando así el carácter integral y comunitario del evento.

La programación completa está disponible en www.ovallecultura.cl y en las redes sociales de Ovalle Cultura en Facebook, Instagram y TikTok.

El Ciudadano