Paskurana despide su etapa onírica con un concierto íntimo en Valdivia

La artista nacional cierra el ciclo de su disco debut y adelanta material inédito junto a su banda y el músico Laró

Paskurana despide su etapa onírica con un concierto íntimo en Valdivia
El Ciudadano

Este próximo sábado 28 de marzo, el Centro Cultural Espacio en Construcción invita a una velada marcada por el indie rock y la sensibilidad acústica. Paskurana, la cantautora radicada en el sur de Chile, regresa al escenario local para poner punto final a la promoción de Parajes Oníricos, su primer LP, y abrir paso a la nueva etapa sonora que marcará su 2026.

La artista, quien además es ingeniera en recursos naturales, ha consolidado un estilo que ella misma denomina como «indie rock onírico». Su obra busca la belleza melódica, orientada como una herramienta de conciencia ambiental. Al respecto, la intérprete señala:

«Mi sonido evoca elementos del imaginario de la naturaleza, invitando a sumergirse en el sentir y la contemplación».

Puente entre el pasado y el futuro musical

El show no solo será un repaso por sus éxitos conocidos; la banda completa – integrada por Daniel Meneses, Álvaro Sánchez, Pablo Díaz Browne y Roberto Sánchez – acompañará a Paskurana en la presentación de sus composiciones más recientes. Entre las novedades destaca el single «Polillas», estrenado apenas este viernes 20 de marzo.

La apertura de la jornada estará a cargo de Laró, cuya propuesta de canción de autor contemporánea complementa la atmósfera emocional de la noche. El artista se caracteriza por una narrativa honesta que explora los vínculos y la memoria afectiva, prometiendo un inicio de jornada íntimo y coherente con el universo sonoro de la anfitriona.

Coordenadas

• Paskurana en vivo, junto a Laró.
Sábado 28 de marzo, 20:00 horas.
Centro Cultural Espacio en Construcción, Arauco 128, Valdivia.
Entradas en Passline. También disponibles en puerta el día del evento.

Foto Laró: Diego Laroze.
Gracias.

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