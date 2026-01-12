«Plata. Lujo y ruina»: últimos días para visitar la gran muestra patrimonial en el Centro de Extensión UC

La Galería de Arte del Centro de Extensión UC despide una de las exposiciones más significativas de la temporada. Hasta el próximo jueves 15 de enero de 2026, el público podrá visitar con entrada liberada la muestra «Plata. Lujo y ruina», un recorrido crítico y visual por la identidad metálica de Chile.

La exhibición es un diálogo reflexivo entre el pasado y el presente. La selección articula piezas de tres colecciones patrimoniales de la Universidad Católica – Joaquín Gandarillas, Aula de Arte y Artesanías, y el Museo Leandro Penchulef – junto a obras contemporáneas e inéditas de destacados artistas nacionales como Seba Calfuqueo, Paula Anguita, Luis Prato, Jacinta Besa y Felipe Cusicanqui.

La Plata: motor de economía, poder y fe

Durante el Chile republicano, la plata no fue solo un mineral, sino el eje de la distinción social y religiosa. Desde los ornamentos sagrados de la Iglesia Católica hasta la joyería de los Lonko mapuche, este metal simbolizó autoridad y riqueza.

Su impronta también se vio fuertemente reducida bajo el dominio de la colonización y la desintegración de su sistema político tradicional. El agotamiento de los yacimientos y la desaparición del sistema bimetálico, en favor del patrón oro, dio fin en 1895 al ciclo de la plata y su hegemonía material, pero la plata y sus objetos no perdieron valor. Sobrevivieron como patrimonio y colección.

Curada por los investigadores Olaya Sanfuentes, Camila Urrutia, Francisco Gallardo y Pedro Mege (del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIIR), la muestra pone en valor esta «biografía» del metal. Mientras los objetos brillan hoy en las vitrinas, las minas y asentamientos que los originaron permanecen hoy en el olvido y el saqueo.

El diseño museográfico, una pieza clave de la experiencia, fue realizado de manera inédita por Pablo Cordua (Amercanda).

Coordenadas

• Exposición «Plata. Lujo y ruina».

• Abierta hasta el jueves 15 de enero de 2026. Lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

• Galería de Arte del Centro de extensión UC, Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 390, Santiago.

• Entrada liberada.

Fuente: Extension.uc.cl.

Gracias.