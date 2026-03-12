Protagonizada por Luz Jiménez y Eduardo Barril: Vuelve «Historia de amor para un alma vieja» a Teatro ICTUS

Luego de una temporada completamente agotada en 2025, la obra «Historia de amor para un alma vieja» regresa a la Sala la Comedia de Teatro ICTUS con solo seis funciones, en horario diferido: viernes y sábado a las 20:00 horas y domingos a las 19:00.

Con un elenco de lujo, conformado por Eduardo Barril, Luz Jiménez, Pascale Zelaya y Colomba Larraín, la obra cuenta la historia de un viejo capitán retirado, que espera un misterioso llamado telefónico ante la curiosidad de su nieta Nora, quien lo ha visitado para pasar juntos las anheladas vacaciones de invierno.

«El anciano ha cometido un error que no sabe cómo remediar. Cuando Nora descubra el suceso y de quién es el esperado llamado, emprenderá junto a él un cúmulo de acciones para ablandar su inflexibilidad e impulsar su ímpetu para pedir perdón», señala la reseña del montaje.

Así, con una sensible y minuciosa puesta en escena, esta pieza teatral busca hacernos reflexionar sobre lo valioso que es perpetuar las relaciones de amor desde el cariño y el respeto, sin importar la edad que tengas, y también: que nunca es tarde para pedir perdón.

En esa línea, Felipe Zambrano, director y dramaturgo de la obra, agrega que «Historia de amor para un alma vieja es inspiración para entender que nunca es tarde para vivir la vida y honrar nuestros lazos familiares. Hacer memoria de ello es esencial para recordar que la protección y la ternura son fundamentales de perpetuar en el presente vital de cualquiera».

Coordenadas

Del 20 al 29 de marzo

Viernes y sábado: 20.00 | domingo: 19.00 horas

Duración: 55 minutos

Restricción etaria: +12 años

Teatro ICTUS, Merced 349, Santiago

Entradas por Ticketplus

General: 12.000

Estudiante y tercera edad: 7.000

Ficha Artística

Dramaturgia y dirección: Felipe Zambrano Miguieles

Producción: Almendra Ovalle

Elenco: Eduardo Barril, Luz Jiménez, Colomba Larraín, Pascale Zelaya

Diseño Integral: Tamara Figueroa

Composición musical y universo sonoro: José Tomás Moscoso

Técnico en sonido: Jorge Manzo

Técnico en iluminación: Tamara Figueroa

El Ciudadano