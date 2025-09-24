Proyecto “Residir y expandir(nos)” lanza vanguardista publicación que une el arte editorial del norte y sur de Chile

Texto presenta las residencias realizadas por Almacén Editorial con una diversidad de autores e investigadores provenientes de las regiones de Los Ríos, Biobío, Metropolitana y Tarapacá, reflejando un hito para el ecosistema literario

Proyecto “Residir y expandir(nos)” lanza vanguardista publicación que une el arte editorial del norte y sur de Chile
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El proyecto penquista “Residir y expandir(nos)” ha lanzado su esperado libro homónimo, una publicación de 180 páginas que recopila las exploraciones editoriales de cuatro ciclos realizados entre 2021 y 2025. Generado por Almacén Editorial y presentado en la Galería de la Historia de Concepción, el libro es un “archivo sensible” que documenta procesos creativos de artistas y autores de diversas disciplinas, provenientes del norte y sur del país.

La publicación, que planea ser expuesta en Valdivia, Santiago e Iquique, es un libro objeto que relaciona texto e imagen de manera experimental, ampliando las posibilidades del formato tradicional, y dando forma a un “archivo sen-sible de procesos, afectaciones y desplazamientos vinculados al acto de residir como práctica editorial”, reseñó Almacén Editorial. En sus páginas, los lectores encontrarán una diversidad de contenidos que van desde escritos poéticos y ensayos hasta diagramas e intervenciones gráficas, todos centrados en el concepto de la editorialidad como una práctica artística y de residencia.

David Romero, editor de la publicación, explica “establecimos tres ejes en torno a los cuales estas se agrupan: primero, hojear las páginas de la ciudad; después, releer, tachar, editar y pensar en la edición independiente; y, finalmente, sumergirse en el rumor de los relatos”.

Un motor de desarrollo para el ecosistema cultural

El proyecto, financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es un ejemplo del trabajo colaborativo en la región. La Seremi de las Culturas, Paloma Zúñiga, destacó que el libro “refleja la potencia de un trabajo colaborativo que trasciende fronteras territoriales y disciplinares” y que “fortalece el ecosistema editorial de nuestra región”.

Según Romero, el objetivo fue crear una memoria de los procesos y reflexiones del proyecto, permitiendo que el lector se haga una idea de la editorialidad expandida. Una de las experiencias destacadas es la de Dostercios Editorial, que en 2021 exploró la ciudad desaparecida de la novela “Los túneles morados” de Daniel Belmar, usando la deriva urbana para conectar la ficción con la memoria y el territorio de Concepción.

La publicación se puede solicitar a través del correo [email protected], y también en el instagram @editorialalmacen.

Relacionados

El Ciudadano

Se lanza "Rutas Sáficas": Una antología de escritura lésbica

Hace 1 día
El Ciudadano

StgoFoto 2025: Vuelve la gran feria del fotolibro latinoamericano al Centro Cultural La Moneda

Hace 2 meses
El Ciudadano

La Furia del Libro - Invierno 2025 cerró este domingo una edición histórica

Hace 4 meses
El Ciudadano

Lluvia de Libros en Santiago: Más de 100 editoriales independientes y universitarias se reúnen en el GAM 

Hace 3 meses
El Ciudadano

La Araucanía celebra la cultura: comienza la 3ª Fiesta del Libro en Temuco

Hace 3 semanas
El Ciudadano

"Ecos de lectura": Ciclo de conversaciones con autores de la Editorial Universitaria

Hace 2 meses
El Ciudadano

Furia del Libro 2025: Presentación del libro "Furia" de la escritora mexicana Clyo Mendoza

Hace 4 meses
El Ciudadano

LILA 2025: la Feria del Libro Feminista llenará de voces el Centro Cultural La Moneda

Hace 1 semana
El Ciudadano

La 14ª Primavera del Libro regresa al Parque Estadio Nacional con más de 200 editoriales

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano