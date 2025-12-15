«Pulso. El compás interior que nos sostiene» en Matucana 100

El mundo del flamenco contemporáneo se prepara para recibir «Pulso. El compás interior que nos sostiene», un poderoso y emotivo montaje creado y dirigido por la destacada artista y gestora cultural Cathy Sandoval. El espectáculo – que se presenta este martes 16 y miércoles 17 de diciembre en el Centro Cultural Matucana 100 -, destaca por su masiva convocatoria y fuerza escénica, reunirá a un elenco de más de 100 mujeres latiendo al unísono sobre el escenario.

«Pulso» está concebido como una profunda celebración de la fuerza femenina y la resiliencia. A través de la entrega compartida y el arte, la obra simboliza el latido que se mantiene firme en la adversidad. Cada bailaora encuentra en el compás del flamenco una vía para sanar, expresarse y renacer, creando una memoria de la raíz que vibra en el presente.

Cathy Sandoval: figura clave del flamenco sudamericano

Cathy es reconocida como una de las figuras más importantes en el desarrollo del flamenco nacional y sudamericano.

Inició su formación en Santiago de Chile en 2004, y desde 2006 ha mantenido una constante conexión con la cuna del arte, perfeccionando su técnica en España. Ha estudiado con grandes maestros y se ha presentado en espacios emblemáticos como el Centro Amor de Dios, el Tablao Las Carboneras y la Sala Compañía de Jerez.

Su carrera combina la interpretación, la docencia y la gestión cultural. En 2012 funda su academia La Plazuela, que hoy cuenta con más de 150 alumnos, y desde 2016 dirige su propia compañía de flamenco contemporáneo El Rito, con la que ha estrenado obras como Tierra y SOY, esta última con participación de destacadas bailaoras como Ana Morales y Guadalupe Torres.

Arte, comunidad y feminismo en el escenario

El espectáculo «Pulso» encapsula el espíritu actual de Cathy Sandoval, quien se encuentra dirigiendo nuevos montajes de corte contemporáneo y feminista. La obra enfatiza la importancia de la comunidad y el poder sanador del ritmo.

«Pulso es la memoria de la raíz y el presente que vibra; es el arte que nos recuerda que, mientras haya compás, habrá vida.»

La conjunción de más de cien mujeres sobre las tablas, unidas por la intensidad del ritmo, promete una experiencia inmersiva que demuestra por qué el arte del flamenco sigue siendo una herramienta poderosa de expresión y empoderamiento femenino.

Coordenadas

«Pulso. El compás interior que nos sostiene», espectáculo de flamenco contemporáneo.

Martes 16 y miércoles 17 de diciembre 2025, 20 horas.

Teatro Principal del Centro Cultural Matucana 100, Avenida Matucana 100, Estación Central, Santiago.

Entradas en Ticketplus.cl.



