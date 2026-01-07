Quilicura Teatro Juan Radrigán 2026: El festival gratuito más grande de Latinoamérica se toma las calles

La cultura se toma el espacio público. Del 7 al 31 de enero, una nueva edición del Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán transforma plazas, barrios y recintos municipales de la comuna en escenarios de primer nivel. Organizado por la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural, el evento reafirma su compromiso de entender el arte como un derecho social, ofreciendo entrada liberada y sin retiro de tickets.

Con un despliegue de 225 artistas en escena, el festival 2026 cuenta con una cartelera de 32 obras que abarcan teatro, danza, circo, ópera y musicales. Un sello distintivo de esta edición es que, por cuarto año consecutivo, la programación fue seleccionada de manera participativa por el Comité de Programación Ciudadana, una iniciativa pionera en Chile donde los vecinos deciden qué ver en su comuna.

Grandes títulos y estrellas nacionales

La cartelera de este año destaca por su calidad y variedad. Habrá Teatro y Drama, con obras aclamadas como Tres Marías y una Rosa, Bodas de sangre, La Sociedad de los poetas muertos y Perro Muerto. La Comedia estará presente con el humorista nacional Stefan Kramer, quien presentará su espectáculo «Kramer en Concierto».

La programación incluye Espectáculos Familiares de gran formato como Shrek el Musical, además de Sueños de Circo y Estación Fantasía. Para respaldar el Talento Local, el festival incluirá tres estrenos de las compañías municipales de danza y teatro, reforzando la identidad comunal.

El elenco de esta edición reúne a nombres imprescindibles de la escena nacional, entre ellos Solange Lackington, Tamara Acosta, Néstor Cantillana, Loreto Valenzuela, Francisco Reyes Cristi y Matías Oviedo.

Cultura en cada rincón de la comuna

Para este 2026 el festival contempla funciones en sectores como Cancha Colonia, Centro Cultural Municipal, Valle Lo Campino, Polideportivo Municipal, Cancha Santa Luisa y Villa Santa María, además de siete plazas, dos pasacalles y funciones de ópera en ferias libres, llevando el arte a los lugares de tránsito cotidiano.

Revisa la cartelera y todos sus detalles en Quilicurateatro.cl.